Umut Nayir'den Beşiktaş açıklaması

Milli futbolcu tekrar Beşiktaş forması giymek ister misin sorusuna "Büyük takım hayali kuran biri değilim. Onu da o mutlulukları da yaşadım. Beşiktaş'ta çok güzel günlerim geçti. Nasıl hislerim olduğunu herkes biliyor. O gün gelirse konuşuruz" ifadelerini kullandı.