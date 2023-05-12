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Umut Nayir'den Beşiktaş açıklaması

HangiKredi Ümraniyespor'un başarılı oyuncusu Umut Nayir TRT SPOR'un sorularını yanıtladı. Milli futbolcu "Beşiktaş'ta çok güzel günlerim geçti. Nasıl hislerim olduğunu herkes biliyor. O gün gelirse konuşuruz. " dedi.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Umut Nayir'den Beşiktaş açıklaması

    HangiKredi Ümraniyespor'un başarılı oyuncusu Umut Nayir, Beşiktaş açıklamalarda bulundu.
  • Umut Nayir'den Beşiktaş açıklaması

    Milli futbolcu tekrar Beşiktaş forması giymek ister misin sorusuna "Büyük takım hayali kuran biri değilim. Onu da o mutlulukları da yaşadım. Beşiktaş'ta çok güzel günlerim geçti. Nasıl hislerim olduğunu herkes biliyor. O gün gelirse konuşuruz" ifadelerini kullandı.
  • Umut Nayir'den Beşiktaş açıklaması

    Başarılı golcü ayrıca yaptığı açıklamalarda, ''Bu sezon istikrarlı bir şekilde süre alıyorum. Giresunspor'da yakaladığım istiktarı Ümraniyespor'da da yakaladım bunu devam ettirmek istiyorum. Yıllardır kendime birşeyler katmaya çalışan biri olarak tecrübelendim''
  • Umut Nayir'den Beşiktaş açıklaması

    ''Bireysel anlamda çok güzel bir sezon geçiriyorum. Milli takım forması giymek nasip oldu bu sezon bu anlamda gayet mutluyum''
  • Umut Nayir'den Beşiktaş açıklaması

    ''Türkiye'de transferler hikayalerinde hücum bölgesindeysen kendini gösterirsen eğer transfer tekliflerinde adın geçmeye başlıyor. Ancak şu an önceliğim bulunduğum takıma katkı vermek. Büyük takım hayalim var demek istemiyorum''
  • Umut Nayir'den Beşiktaş açıklaması

    ''Milli takımda forma giymek her Türk gencin hayalidir istikrarli hale gelirsem sürekli forma giyeceğimi düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.
  • Umut Nayir'den Beşiktaş açıklaması

    Umut Nayir bu sezon çıktığı 29 maçta 16 kez fileleri havalandırırken, 3 kez de gol pası vermiştir.

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