Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaptığı yardım çağrıları ile gündem olan eski milli futbolcu Gökhan Zan, İYİ Parti'den Hatay milletvekili adayı gösterilmişti.

Hatay 2. sıradan milletvekili adayı olarak seçimlere katılan Zan, kesin olmayan sonuçlara göre Meclis'e giremedi.

İYİ Parti'nin Konya 1. sıradan milletvekili adayı gösterdiği bir diğer eski milli futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman ise milletvekili seçildi. Kesin olmayan sonuçlara göre Karaman, Meclis'te yer alacak. Öte yandan Konya'da 126 bin 208 oy alan İYİ Parti 1 milletvekili çıkarabildi.