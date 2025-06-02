Uncharted 4 sistem gereksinimleri nelerdir? Uncharted 4 kaç GB boş alan istiyor?

İkili, efsanevi Korsan Kralı Henry Avery’nin kayıp hazinesini bulmak için dünyanın dört bir yanına tehlikeli bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolculukta, hem fiziksel hem de duygusal sınırlarını zorlar, ihanetler, gizemler ve büyük tehditlerle karşı karşıya kalırlar. Uncharted 4, sadece aksiyon dolu çatışmalar ve etkileyici keşiflere ek olarak Nathan ve çevresindeki karakterlerin derinlemesine gelişimini, dostluk ve aile bağlarının önemini de işler.

Oyunun sinematik anlatımı, zengin karakter diyalogları ve sürükleyici atmosferi sayesinde oyuncular kendilerini gerçek bir film deneyiminin içinde hissederler. Nathan Drake’in hayatındaki bu son macera, hem serinin hayranları hem de yeni oyuncular için unutulmaz ve duygusal bir deneyim sunar; keşfetme tutkusu, geçmişle yüzleşme ve kişisel fedakârlık temalarıyla dolu bu hikaye, oyuncuları uzun süre etkisi altında bırakır.

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UNCHARTED 4 KAÇ GB?

Uncharted 4: A Thief’s End, PlayStation 4 platformunda yüksek kaliteli grafikler ve detaylı oyun dünyasıyla dikkat çeken bir aksiyon-macera oyunudur. Oyunun kurulum boyutu genellikle yaklaşık 50 ila 60 gigabayt arasında değişmektedir. Bu boyut, oyunun sunduğu sinematik sahneler, detaylı karakter modelleri, geniş ve zengin ortam tasarımları ile çok sayıda ses ve müzik dosyalarının bir araya gelmesinden kaynaklanır. Ayrıca oyunun çok oyunculu modunun ve güncellemelerinin eklenmesiyle birlikte toplam depolama alanı ihtiyacı artabilir.

Yüksek çözünürlüklü dokular ve gerçekçi fizik motoru gibi gelişmiş teknolojiler de depolama gereksinimlerini artıran unsurlar arasındadır. Oyun içi içeriklerin ve ek paketlerin indirilmesi, toplam dosya boyutunu büyütebilir, bu nedenle oyuncuların cihazlarında yeterli boş alan bulunması önemlidir. PlayStation 4 gibi konsollarda, oyunun düzgün çalışması ve performansının optimal seviyede olması için depolama alanının yanı sıra hızlı okuma-yazma hızına sahip SSD ya da kaliteli bir hard disk (HDD) kullanımı önerilir. REKLAM UNCHARTED 4 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ Uncharted 4: A Thief’s End, başlangıçta PlayStation 4 için özel olarak geliştirilmiş bir oyun olduğu için resmi olarak PC için sistem gereksinimleri bulunmamaktadır. Uncharted 4: A Thief’s End, aksiyon-macera türünü seven ve sürükleyici hikayelerden hoşlanan oyuncular için oldukça uygundur. Serinin önceki oyunlarını deneyimlemiş ya da kaliteli, sinematik bir oyun arayanlar için ideal bir seçimdir. Hikaye odaklı yapısı, karakter gelişimleri ve zengin diyalogları nedeniyle oyunculara sadece heyecan dolu bir oynanış sunmakla kalmaz, aynı zamanda derin bir duygusal bağ kurma imkanı da sağlar. Zorlu bulmacalar, keşif öğeleri ve hızlı tempolu çatışmalar, strateji ve reflekslerini geliştirmek isteyen oyunculara hitap eder. Ayrıca, 17 yaş ve üzeri oyuncular için uygun olan Uncharted 4, içerdiği şiddet sahneleri ve dramatik temalar nedeniyle küçük yaştaki çocuklara önerilmez.