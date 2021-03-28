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Unicorn nedir, ne demek? Unicorn anlama geliyor?

Unicorn ne demek? sorusu Getir'in 300 milyon dolarlık yatırımla 2.6 milyar dolar değerlemeye ulaşmasıyla Unicorn olmasının ardından merak konusu oldu. Peki Unicorn nedir? Unicorn anlama geliyor? ...

Unicorn nedir, ne demek? Unicorn anlama geliyor?

Türkiye'de unicorn girişim olarak ikinci olarak Getir ulaştı. 2,6 milyar dolar olarak değerlenen Getir'den önce Peak Games 1,8 milyar dolar değerleme ile ilk unicorn olarak nitelendirilmişti. Peki, Unicorn nedir, ne demek? Unicorn anlama geliyor? İşte cevabı

UNİCORN NE DEMEK?

Unicorn, Türkçe manasıyla tek boynuzlu at anlamına gelmektedir. Mitolojide, saf ve masum olduğuna, kanı içildiğinde kişiyi ölümsüz kıldığına, bu nedenle öldürmenin lanet getireceğine inanılan efsanevi bir hayvan olduğu söylenmektedir. Latince ismi olan Unicorn; "bir-tek" anlamına gelen uni- ve boynuz anlamına gelen cornus sözcüklerinden türemiştir (Türkçe karşılığı Tekboynuz'dur). Yine bir efsaneye göre, sadece bakire kızların yanına yaklaşır ve bu şekilde yakalanabilir.

UNİCORN NEDİR? ŞİRKETLER NASIL UNİCORN OLUR?

Unicorn, girişimcilik dünyasında da kullanılan bir tabirdir. Unicorn girişim olabilmek için en az bir milyar dolar değerlemeye ulaşmak gerekmektedir. 10 milyar dolar seviyesine ulaşan girişimler ise 'Deacorn' olarak ifade edilmektedir. Türkiye'de unicorn girişim olarak nitelendirilebilecek ikinci yatırım ise 'Getir' olmuştur. 2,6 milyar dolar olarak değerlenen Getir'den önce Peak Games 1,8 milyar dolar değerleme ile ilk unicorn olarak nitelendirilmişti.

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