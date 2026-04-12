Union Berlin'den tarihi karar: Marie-Louise Eta, Bundesliga tarihinin ilk kadın teknik direktörü oldu!
Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, Steffen Baumgart ile yollarını ayırarak teknik direktörlük koltuğuna Marie-Louise Eta'yı getirdiğini duyurdu. Marie-Louise Eta, Bundesliga'da görev alan ilk kadın teknik direktör olarak kayıtlara geçti.
Son olarak Heidenheim deplasmanında alınan 3-1’lik mağlubiyetin ardından harekete geçen Union Berlin yönetimi, Baumgart ve ekibiyle vedalaştı. Ligdeki gelen kötü sonuçların ardından alınan bu kararla birlikte takım, sezon sonuna kadar Eta’ya emanet edildi.
34 yaşındaki Marie-Louise Eta, Avrupa'nın 5 büyük liginde teknik direktörlük görevine getirilen ilk kadın isim oldu. Daha önce kulübün U19 takımını çalıştıran Eta, Kasım 2023’te Bundesliga’da görev alan ilk kadın yardımcı antrenör olarak da tarihe geçmişti.
Eta ayrıca Ocak 2024’te, teknik direktör Nenad Bjelica’nın cezası nedeniyle kulübede yer alamadığı Darmstadt maçında takımın başında sahaya çıkarak Bundesliga’da takım yöneten ilk kadın teknik direktör olmuştu.
Union Berlin ligde 32 puanla 11. sırada yer alırken, düşme hattının 7 puan üzerinde bulunuyor.
Eta ise yaptığı açıklamada, “Bu zor görevi üstlendiğim için mutluyum. Birlik olup gerekli puanları alacağımıza inanıyorum.” ifadelerini kullandı.