Union Berlin'den tarihi karar: Marie-Louise Eta, Bundesliga tarihinin ilk kadın teknik direktörü oldu!

Sultangazi'de zihinsel engelli ve annesine sopalı saldırı

İstanbul Sultangazi'de annesiyle beraber ablasını ziyarete giden yüzde 70 zihinsel engelli Kadir Gökçe sokak ortasında saldırıya uğradı. Gökçe'nin kendilerine hakaret etiğini öne süren 2 kişi sopalarla saldırdı. Oğlunu kurtarmaya çalışan anne de darbedilerek yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)