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Üniversite harç ücreti nedir, ne zaman ödenir? Üniversite harç ücretleri ne kadar 2022?

Üniversite harç ücretleri günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala harç ücretleri de merak konusu oldu. İşte hem harç ücretleri ile ilgili bilgiler hem de bu yıl ne kadar olduğuna ilişkin bilinmesi gerekenler...

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  • Üniversite harç ücreti nedir, ne zaman ödenir? Üniversite harç ücretleri ne kadar 2022?

    2022-2023 eğitim-öğretim yılına kısa bir süre kala harç ücretleri de merak konusu olmuş durumda. İşte yeni yılda verilecek harç ücreti ve daha fazlası hakkında bilgiler...

    ÜNİVERSİTE HARCI NEDİR?

    Üniversiteyi ikinci öğretim ya da açık öğretim şeklinde okuyan öğrencilerden alınan ücrettir. Öğretmenlerin ek olarak ders verdikleri düşüncesiyle uygulanan bir sistemdir.
  • Üniversite harç ücreti nedir, ne zaman ödenir? Üniversite harç ücretleri ne kadar 2022?

    ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ!

    Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre üniversite öğrenim ücreti katkı paylarına zam geldi. Öğrencilerin üniversite öğrenimi için ödediği harç miktarına yüzde 36 oranında zam yapıldı.

     
  • Üniversite harç ücreti nedir, ne zaman ödenir? Üniversite harç ücretleri ne kadar 2022?

    ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

    Harç ücretleri; tıp fakültesinde 706 liradan 961 liraya, hukuk fakültesinde 374 liradan 509 liraya, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde 590 liradan 804 liraya çıktı.

    Üniversitelerin birinci öğretim programlarına kaydolan öğrenciler 2012'den beri harçlardan muaf tutuluyor ancak ikinci öğretim programında yer alan ve fakültelerin öğretim süresi içerisinde mezun olmayan öğrenciler belirlenen harç ücretlerini ödemek mecburiyetinde.

     
  • Üniversite harç ücreti nedir, ne zaman ödenir? Üniversite harç ücretleri ne kadar 2022?

    Tıp fakülteleri: 961 lira

    Diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri: 804 lira

    Veterinerlik : 629 lira

    Pilotaj: 765 lira

    Bilgisayar: 630 lira

    Mühendislik ve mimarlık: 630 lira

    Güzel Sanatlar: 513 lira

    Fen Edebiyat: 463 lira

    Hukuk, işletme, iktisat ve siyasal bilgiler: 509 lira

    İletişim, eğitim, İlahiyat ve yabancı dil: 463 lira

    Açık Öğretim: 105 lira

    Konservatuvar: 958 lira

    Turizm: 463 lira

    UZAKTAN VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİ

    Veterinerlik fakültesi: 3.471 lira

    Pilotaj: 6.944 lira

    Bilgisayar: 2.486 lira

    Mühendislik: 2.486 lira

    Mimarlık: 2.486 lira

    Güzel sanatlar: 3.130 lira

    Fen edebiyat: 2.084 lira

    Hukuk, iktisat, işletme ve siyasal bilgiler: 1.879 lira

    İlahiyat, eğitim ve yabancı diller: 1.670 lira

    İletişim fakültesi: 1.564 lira

    Kaynak: halktv.com.tr'

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