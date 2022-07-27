2022-2023 eğitim-öğretim yılına kısa bir süre kala harç ücretleri de merak konusu olmuş durumda. İşte yeni yılda verilecek harç ücreti ve daha fazlası hakkında bilgiler...



ÜNİVERSİTE HARCI NEDİR?



Üniversiteyi ikinci öğretim ya da açık öğretim şeklinde okuyan öğrencilerden alınan ücrettir. Öğretmenlerin ek olarak ders verdikleri düşüncesiyle uygulanan bir sistemdir.