Haberler Gündem Üniversite kayıt için gerekli belgeler: 2023 üniversite kayıtları için ne gerekiyor?

Üniversite kayıt için gerekli belgeler: 2023 üniversite kayıtları için ne gerekiyor? Üniversite kayıtları 28 Ağustos 2023 Pazartesi günü itibarıyla başladı. Kayıt sürecinin başlamasıyla öğrenciler "Üniversite kayıtları için ne gerekiyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Bizler de sizler için üniversite kayıtları için gerekli belgeleri haberimizde derledik. İşte, konuya dair detaylar... Habertürk Giriş: 28.08.2023 - 13:00 Güncelleme: 28.08.2023 - 13:00 facebook

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YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt hakkı kazananların belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içinde ilgili üniversitelere başvurmaları gerekmekte. Peki, 2023 üniversite kayıtları için hangi evraklar gerekiyor? İşte, üniversite kayıt için gerekli belgelerin listesi...

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ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.