6 Şubat 2023 Pazartesi günü yaşanan iki büyük depremin ardından 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ile ilgili de birtakım yeni kararlar alınmış ve online eğitime geçilmişti. Söz konusu duruma dair son olarak YÖK Başkanı Erol Özvar, 30 Mart 2023 itibarı ile üniversitelerdeki eğitim ve öğretime ilişkin alınan kararları açıkladı. İşte konuyla ilgili güncel bilgiler ve son açıklamalar...