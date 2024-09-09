Üniversiteler ne zaman açılacak? 2024-2025 YÖK akademik takvimi ile üniversitelerin açılış tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar 9 Eylül tarihinde açıldı. Gözler üniversitelerin açılış tarihine çevrildi. Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor. Üniversiteler akademik takvimlerini güncellerken, çok sayıda üniversite akademik açılış tarihi merak edildi. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak?
Üniversitelerde yeni eğitim-öğretim yılının başlangıcına dair araştırmalar iyice hız kazandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelerine kaydını yaptıramayan adaylara 26 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında mazeret kayıt hakkı tanındığını bildirmişti. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak?
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversite eğitimlerinin, 2024 yılında başlayacağı tarih YÖK tarafından henüz ilan edilmedi. YÖK'e bağlı olarak eğitim veren üniversitelerin açılış tarihi fakültelerine göre farklı günlerde gerçekleşebilecek.
Ancak üniversitelerin eylül ayının son haftası itibarıyla açılması bekleniyor.
Konuyla ilgili en net bilgi, üniversite ve fakültelerin internet sitelerinde yer alan akademik takvimler aracılığıyla edinilebilecek.
2024 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS ek yerleştirme sonuçları için henüz net tarih paylaşılmadı. Ancak 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında alınan YKS ek tercihlerine ait sonuçlar 25 Eylül'de erişime açıldı. Bu bilgiler ışığında YKS ek tercih sonuçlarının eylül ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.