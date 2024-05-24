ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN KAPANIYOR?

Lisans ve önlisans eğitimine devam eden yüz binlerce üniversite öğrencisi, mayıs ayının sonu ile haziran ayının başından itibaren tatile girecek.

Her üniversitenin akademik takvimi farklı olduğundan, üniversitelerde bahar dönemi bitiş tarihi de farklılık arz edecek.