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YÖK'ten açıklama geldi: Üniversiteler tatil mi, ne zaman açılacak?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 Elbistan ilçesinde 7,6 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde yaşanan depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okullarda hava koşulları ve depremin etkisiyle eğitime ara verildiğini açıklamıştı. Üniversiteliler için ise YÖK'ten açıklama geldi. İşte, YÖK açıklaması ve üniversitelerde son durum...

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  • ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ OLDU? Deprem sonrası üniversiteler tatil mi? Hangi illerde üniversiteler tatil, üniversiteler ne zaman açılacak?

    Türkiye'de yaşanan sarsıcı depremler sonrasında okullarda üniversite eğitimine ara verildiği açıklanmıştı. Özellikle deprem bölgesinde olan üniversite öğrencileri ve yakınları YÖK'ten gelecek açıklamayı beklerken güncel açıklamayı ve üniversitelerin tatil olup olmadığına ilişkin soruların yanıtlarını haberimizde derledik. İşte detaylar..
  • ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ OLDU? Deprem sonrası üniversiteler tatil mi? Hangi illerde üniversiteler tatil, üniversiteler ne zaman açılacak?

    TÜRKİYE DEPREM İLE SARSILDI

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi.

    AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.
  • ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ OLDU? Deprem sonrası üniversiteler tatil mi? Hangi illerde üniversiteler tatil, üniversiteler ne zaman açılacak?

    TÜM TÜRKİYE'DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye’de okullarımızı 13 Şubat’a kadar 1 hafta tatil ediyoruz." ifadelerini kullandı.
  • ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ OLDU? Deprem sonrası üniversiteler tatil mi? Hangi illerde üniversiteler tatil, üniversiteler ne zaman açılacak?

    DEPREM BÖLGELERİNDE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

    Yüksek Öğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada, "Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.
  • ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ OLDU? Deprem sonrası üniversiteler tatil mi? Hangi illerde üniversiteler tatil, üniversiteler ne zaman açılacak?

    YÖK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

    YÖK'ten daha önce yapılan açıklamada; Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'deki yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verildiği bildirilmişti.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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