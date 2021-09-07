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Üniversitelere 2022 yılı için 57,7 milyar lira bütçe ayrılması planlandı

Orta Vadeli Program'a göre, en fazla bütçe ödeneği ayrılması öngörülen yüksek öğretim kurumu, 1 milyar 814,2 milyon lirayla Ankara Üniversitesi oldu. Bu üniversitenin ardından en fazla ödeneğin 1 milyar 802,1 milyon lirayla İstanbul ve 1 milyar 661,8 milyon lirayla Hacettepe üniversitelerine verilmesi öngörülüyor

Üniversitelere 57.7 milyar TL'lik bütçe
AA

Yükseköğretim kurumlarına 2022 yılı için verilmesi öngörülen bütçe ödeneği 57,7 milyar lirayı geçerken, en fazla ödeneğin Ankara, İstanbul ve Hacettepe üniversitelerine ayrılması planlandı.

AA muhabirinin, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Orta Vadeli Program'dan (2022-2024) derlediği bilgiye göre, Türkiye'deki 128 kamu üniversitesine gelecek yıl için 57 milyar 730 milyon 609 bin lira ödenek verilmesi hedefleniyor.

Ankara Üniversitesi, 2022 yılı için öngörülen 1 milyar 814 milyon 158 bin liralık bütçe ödeneğiyle, Avrupa Birliği Başkanlığı (968 milyon 161 bin lira), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (680 milyon 127 bin lira), Sayıştay (514 milyon 385 bin lira), Yargıtay (485 milyon 217 bin lira), Danıştay (324 milyon 369 bin lira) gibi kurumları geride bıraktı.

İstanbul Üniversitesi, öngörülen 1 milyar 802 milyon 88 bin liralık bütçe ödeneğiyle Ankara Üniversitesinin ardından ikici sırada yer aldı. Bu kurumu 1 milyar 661 milyon 837 bin lira verilmesi planlanan Hacettepe Üniversitesi, 1 milyar 407 milyon 32 bin lira ödenek ayrılması beklenen Ege Üniversitesi ve 1 milyar 385 milyon 384 bin lira tahsis öngörülen Gazi Üniversitesi izledi.

12 üniversitenin bütçesinin 1'er milyar liranın üstünde olması dikkati çekti.

Ödenek teklif tavanı en düşük üniversite 47 milyon 149 bin lirayla İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak programda yer aldı. Bu alanda diğer üniversiteler 49 milyon 166 bin lirayla Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, 63 milyon 269 bin lirayla Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak sıralandı.

OVP'ye göre, 2022 yılı ödenek teklif tavanları en yüksek 20 üniversite şöyle:

Üniversiteler Bütçe
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1.814.158.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1.802.088.000
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1.661.837.000
EGE ÜNİVERSİTESİ 1.407.032.000
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 1.385.384.000
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1.253.519.000
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 1.176.843.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 1.170.065.000
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 1.054.602.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1.019.785.000
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1.016.360.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1.015.842.000
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 974.262.000
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 911.499.000
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 911.302.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 893.680.000
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 889.780.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ 862.674.000
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 824.084.000
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 812.460.000

Muhabir : Erhan Cihan Ünal

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