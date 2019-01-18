Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği
Fiskos
Haberler >Fiskos >Ünlü isimler şehit çocuklarına destek oldu - Magazin haberleri

Ünlü isimler şehit çocuklarına destek oldu

İstanbul’da düzenlenen “Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği”nin tanıtım gecesinde birer emanet olarak kabul edilen şehit çocuklarına her kesimden büyük destek geldi. Dernek başkanı Meltem Kaya kuruluş gecesinde “Şehitlerimizin emanetleri olan çocukları için 81 ilden 81 şehit çocuğunun hayallerini gerçekleştirmek üzere yola çıktık” dedi. 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in kardeşi Savaş Halisdemir ise ağabeyinin sırt çantası ve beresini “Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği”ne hediye etti

Giriş: 18.01.2019 - 09:57 | Güncelleme:  

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Dernek Kurucu Başkanı Meltem Kaya’nın ev sahipliğinde AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, şehit Ömer Halis Demir’inkardeşi Savaş Halisdemir ve şehit Akif Hatunoğlu’nun eşi Semra Hatunoğlu’nun da katıldığı geceye destek amacıyla pek çok sanatçı da katıldı.



Asker kızı olan Demet Akalın, Fatih Ürek, Umut Akyürek, Willma Elles, Kamuran Akkor, Ferman Toprak ve eşi, Çılgın Sedat, Tarik Mengüç, Hababam Sınıfı oyuncuları, Sami Aksu, Ekin ile spor dünyasından futbolcu Papen Mustafa, yorumcu Alp Pehlivan’nın da katıldıkları davettecemiyet ve iş dünyasından da çok sayıda davetli katıldı. Usta sanatçı Coşkun Sabah, gecede konser verdi.



Demet Akalın, geceye Fatih Ürek ile katıldı. Asker kızı olduğunu söyleyen Akalın, "Çok anlamlı bir gece. Herkesin destek olması gereken bir konu. Ben bu gece için başka arkadaşlarımı da çağırdım ama bir tek Fatih geldi" açıklamasını yaptı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Yazarlar
Diğer yazarlar
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER