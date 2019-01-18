Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Dernek Kurucu Başkanı Meltem Kaya’nın ev sahipliğinde AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, şehit Ömer Halis Demir’inkardeşi Savaş Halisdemir ve şehit Akif Hatunoğlu’nun eşi Semra Hatunoğlu’nun da katıldığı geceye destek amacıyla pek çok sanatçı da katıldı.

Asker kızı olan Demet Akalın, Fatih Ürek, Umut Akyürek, Willma Elles, Kamuran Akkor, Ferman Toprak ve eşi, Çılgın Sedat, Tarik Mengüç, Hababam Sınıfı oyuncuları, Sami Aksu, Ekin ile spor dünyasından futbolcu Papen Mustafa, yorumcu Alp Pehlivan’nın da katıldıkları davettecemiyet ve iş dünyasından da çok sayıda davetli katıldı. Usta sanatçı Coşkun Sabah, gecede konser verdi.

Demet Akalın, geceye Fatih Ürek ile katıldı. Asker kızı olduğunu söyleyen Akalın, "Çok anlamlı bir gece. Herkesin destek olması gereken bir konu. Ben bu gece için başka arkadaşlarımı da çağırdım ama bir tek Fatih geldi" açıklamasını yaptı.