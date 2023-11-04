Ünlü komedyen Russell Brand hakkında bir cinsel taciz iddiası daha

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Jane Doe, Temmuz 2010’da figüran olarak işe alındığını söyledi. Davada, Brand’in yapım sırasında sarhoş olduğu iddia edildi. Jane Doe daha sonra Brand’in kendisini tuvalete kadar takip ettiğini ve burada cinsel ilişkiye zorladığını ileri sürdü. Saldırının ağır psikolojik hasara ve ekonomik kayıplara neden olduğu söylendi.