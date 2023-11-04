Ünlü komedyen Russell Brand hakkında bir cinsel taciz iddiası daha
Russell Brand hakkında çıkan cinsel taciz iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi bu iddialara bir yenisi daha eklendi. Ünlü komedyenin film çekimi sırasında bir oyuncuya cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi
Geçtiğimiz eylül ayında İngiliz komedyen ve aktör Russell Brand’in yedi yıllık bir süreçte dört kadına tecavüz ve taciz de dahil olmak üzere cinsel saldırılarda bulunduğunun ortaya çıkması şoke etmişti.
Brand ile ilgili bir yeni iddia daha ortaya atıldı. Brand, 2011 yapımı 'Arthur' filminin setinde bir oyuncuya cinsel saldırıda bulunmakla suçlandı. Davada, Brand'in kadını banyo kabininde cinsel ilişkiye zorlamadan önce sette kendisini teşhir ettiği belirtildi.
Açılan davada, 48 yaşındaki komedyenin setteki kadına kendisini teşhir ettiği ve ardından onu tuvalette kendisine cinsel eylem yapmaya zorladığı iddia edildi.
Jane Doe, Temmuz 2010’da figüran olarak işe alındığını söyledi. Davada, Brand’in yapım sırasında sarhoş olduğu iddia edildi. Jane Doe daha sonra Brand’in kendisini tuvalete kadar takip ettiğini ve burada cinsel ilişkiye zorladığını ileri sürdü. Saldırının ağır psikolojik hasara ve ekonomik kayıplara neden olduğu söylendi.
Brand ise kendisine yöneltilen tüm suçlamaları şiddetle reddetti.