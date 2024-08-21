Ünlü model Lais Ribeiro ikinci çocuğuna hamile
Eski NBA oyuncusu Joakim Noah ile evli olan süper model Lais Ribeiro, eşiyle ilk, kendisinin ikinci çocuğunu bekliyor
Giriş: 21.08.2024 - 09:59 Güncelleme: 21.08.2024 - 09:59
1
Victoria's secret meleği olarak tanınan Brezilyalı model Lais Ribeiro, hamile olduğunu duyurdu.
33 yaşındaki ünlü model, eski Chicago Bulls oyuncusu eşi Joakim Noah ile ilk çocuğunu, kendisinin ikinci çocuğunu bekliyor.
2
Ribeiro'nun önceki ilişkisinden 15 yaşında Alexandre adında bir oğlu bulunuyor.
3
39 yaşındaki eski NBA oyuncusu Noah'ın da Emaan ve Leia adında iki çocuğu var.