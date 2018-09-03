Oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı ‘Söz’de, ünlü oyuncu Deniz Baysal seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Heyecan ve aksiyon dolu bölümleriyle dikkat çeken ‘Söz’de, Deniz Baysal, sürpriz bir karaktere hayat verecek.





KORKUSUZ VE BAŞARILI SAVCI DERYA

Son dönemde bir çok başarılı proje ile izleyiciyle buluşan Deniz Baysal 'Söz'de başarılı ve korkusuz genç Cumhuriyet Savcısı Derya karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

Baysal’ın hayat vereceği Savcı Derya, üniversiteyi dereceyle bitirdikten sonra, yurtdışındaki masterını yarıda bırakıp savcı olmak için ülkesine dönmüştür. Doğu bölgelerinde görev yapmak için başvurmuş ve terör örgütleriyle girişilen mücadelelerde gösterdiği başarı kariyerinde hızla yükselmesini sağlamıştır. Genç yaşına rağmen, mesleğinin verdiği ağırlıkla, sert, kararlı ama özel hayatında bir o kadar da içtendir. Tecrübesi çok olmasa da suçlu ve masumu bir bakışla ayırt edecek yeteneğe sahiptir. Ülkenin içinde bulunduğu durum ve terör örgütlerinin yürüttüğü hain planlar onu sadece savcı olarak değil, terör mağduru bir vatandaş olarak da sınayacaktır.

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