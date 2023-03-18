Yaşanan afet sonrasında tüm Türkiye kenetlendi. Ünlü isimler de afet bölgesine giderek bölgedeki halkın yardımına koştu. Deprem bölgesine bu kez İtalyan bir yıldızdan destek geldi.

'365 Gün' filmiyle dünyada geniş hayran kitlesine ulaşan oyuncu Michele Morrone depremin en çok etkilediği yerlerden olan Hatay'a gitti.