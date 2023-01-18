Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin Son dakika magazin haberleri: Ünlü oyuncu Muhlis Asan tiyatro galasında kalp krizi geçirdi! Muhlis Asan son sağlık durumu nasıl?
ABONE OL

Ünlü oyuncu Muhlis Asan tiyatro galasında kalp krizi geçirdi

Ünlü oyuncu Muhlis Asan, ‘Unutma Bizi’ adlı tiyatro oyununda rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiğinin farkına varmayan Asan, oyunu izleyemeden evine döndü. Evdeyken rahatsızlığı daha da artan Asan, hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Muhlis Asan, tedavi altına alınırken durumunun kritik olduğu öğrenildi

Son dakika magazin haberleri: Ünlü oyuncu Muhlis Asan tiyatro galasında kalp krizi geçirdi! Muhlis Asan son sağlık durumu nasıl?

Muhlis Asan, Orhan Aydın ile Levent Üzümcü'nün Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde sahnelenen tiyatro oyunu ‘Unutma Bizi’nin galasına davet edildi. Galaya katılan Asan, bir süre sonra kendini iyi hissetmediğini belirterek arkadaşlarına, “Kendimi iyi hissetmiyorum, oyuna kalamayacağım” diyerek salondan ayrıldı.

Taksiyle ablasıyla birlikte yaşadığı eve dönen Muhlis Asan, bir süre sonra fenalaştı. Ablası tarafından hastaneye kaldırılan Asan’ın yapılan kontroller sonucu kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Muhlis Asan, önlem amaçlı olarak uyutuldu. Asan’ın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

MUHLİS ASAN KİMDİR?
1958'de Iğdır'da dünyaya gelen Muhlis Asan, ilk profesyonel oyunculuk kariyerine 1976'da 18 yaşındayken Erkan Yücel’in Ankara Halk Tiyatrosu bünyesinde başladı.

Muhlis Asan, 'Hamdi Ne Umdu Ne Buldu', 'Halkın Gücü', 'Deprem' ve 'Zulüm' gibi oyunların yanı sıra 1982 ve 1986 arasında Lale Oraloğlu Tiyatrosu’nda 'Alman Gelin' ve 'Yıl 1921' oyunlarında sahneye çıktı. Zafer Diper’e ait Bizim Tiyatro’da ise 'Woyzeck Oyunu', Müjdat Gezen’le 'Gırgıriye Müzikali', Abdullah Şahin Nokta Tiyatrosu, 'Ne Yazık ki Namuslu' ve 'Sarı Çizmeli Oyunları'nda da rol aldı.

Muhlis Asan'ın rol aldığı TV dizileri;
1987 – Elif Ana – Ayşe Kız
1987 – Mesela Muzaffer
1992 – Mahallenin Muhtarları
1993 – Evlere Şenlik
1993 – Saygılar Bizden (Ağa’nın Adamı)
1994 – Hangimiz Eşek
1998 – Dış Kapının Mandalları
1998 – Utanmaz Adam
1999 – Bücür Cadı (Akif)
1999 – Hicran
1999 – Kurtlar Sofrası
1999 – Küçük Besleme
1999 – Çarli (Soyguncu)
2000 – Hırsızın Oğlu (Köfteci Cemil)
2000 – Yedi Numara (Vefa Mundar)
2000 – Üvey Baba (Musa)
2001 – Yılan Hikayesi (Bakkal)
2002 – Derya & Deniz (Beşik Kertmesi)
2002 – En Son Babalar Duyar (Nuri)
2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı
2004 – Hayatın İçinden (Kapıcı)
2008 – Arka Sokaklar
2008 – Akasya Durağı
2013 – Aşk Emek İster (Necip Usta)

Muhlis Asan'ın rol aldığı sinema filmleri;
1984 – Kaşık Düşmanı (Köylü)
1986 – Asiye Nasıl Kurtulur (Lokantacı)
1986 – Cilalı İbo Maceralar Peşinde
1986 – Kıratlı Süleyman
1986 – Üç Halka Yirmibeş (Ziya)
1987 – Hasret (Ufaklık)
1987 – Çark (İşçi)
1990 – Benim Sinemalarım
1990 – Camdan Kalp (Otel Katibi)
1991 – Umut Hep Vardı (Bektaş)
1992 – Kurşun Adres Sormaz (Kan Davalı)
1993 – Hayat Kavgası (Satıcı Niyazi)
1993 – Rumuz Sev Beni
1993 – Uzun Gece / Eshab-ı Kehf (Debernuş)
1993 – İbrahim Gülşeni Hz. (Yahya)
1994 – Garip Bir Kolleksiyoncu (Hulusi’nin Akrabası)
1995 – Böcek (Garson)
1995 – Sen Başkasın (Köylü)
1997 – Ah Nalan Ah (Pavyon Müşterisi)
1997 – Kolsuz Bebek (Murteza)
1997 – Çökertme
2000 – Abuzer Kadayıf
2000 – Bedel
2000 – Muhallebicinin Oğlu (Sedat)
2001 – Fotoğraf (Postacı)
2002 – Sır Çocukları (Kan Davalı)
2003 – Ah İpliler Vah İpsizler (Bekçi)
2006 – Kınalı Kuzular: Bedeli Çanakkale'de Ödendi (Görevli)
2008 – Fırtına
2008 – Öldür Onu (Şerif)
2014 – Madımak: Carina’nın Günlüğü (Aziz Nesin)
2014 – İçimdeki İnsan (Çaycı Ahmet)
2015 – Demir Atlı Gringo
2015 – Mavi Gece
2015 – Türk Lokumu
2016 – Oldu mu Şimdi? (Himmet)
2017 – Aşka Geldik (Musti)
2017 – Çılgın Kolej

1998'de 'Utanmaz Adam' dizisi ve 2008'de 'Fırtına' isimli sinema filminin oyuncu seçimlerinde cast direktörü olarak görev almıştır. 'Ayrıca Hanım', 'Benim Sinemalarım' ve 'Camdan Kalp' adlı sinema filmlerinin ise yapım ekibinde yer aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Survivor Cansu Tuman kimdir? Cansu Tuman kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir? Survivor 2023 Ünlüler kadrosundaki Cansu Tuman biyografisi ve oynadığı diziler
MAGAZİN Survivor Cansu Tuman kimdir?
Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı cezaevinde vefat etti - Son dakika magazin haberleri
MAGAZİN Eşi cezaevinde vefat etti
Türkan Şoray: Uzak kalmak beni hüzünlendiriyor
MAGAZİN İşte Türkan Şoray'ı anlatan fotoğraf
Galada zombi sürprizi
MAGAZİN Galayı zombiler bastı
Tuna Kiremitçi: Dile kolay, artık 18 yaşındasın - Magazin haberleri
MAGAZİN "Dile kolay, artık 18 yaşındasın"
Ünlü şarkıcı saç rengini değiştirdi! 50 yaşındaki Hande Yener'in yeni imajı sosyal medyayı salladı!
MAGAZİN Hande Yener'in yeni imajı beğeni topladı!
Ebrar Karakurt'u hiç böyle görmedinz! 10 yıl önceki hali ortaya çıktı: Görenler tanıyamadı! - Magazin haberleri
MAGAZİN Ebrar Karakurt'un 10 yıl önceki hali ortaya çıktı! ...
Olay iddia! Nisa Bölükbaşı, Ogeday'ı çabuk unuttu! Aynı sezonda yarıştığı Survivor yarışmacısıyla yeni bir aşka yelken açtı! - Magazin haberleri
MAGAZİN Nisa Bölükbaşı, Ogeday'ı çabuk unuttu!
Akasya Durağı'nın Gülbin'i yıllara meydan okuyor! Aslı Altaylar son hali Instagram'da fırtınalar estirdi! - Magazin haberleri
MAGAZİN Akasya Durağı'nın Gülbin'i yıllara meydan okuyor!
Bahar Candan son pozlarıyla görenleri hayrete düşürdü! Fenomen isim tepkileri üzerine çekti: “Bu kadar olmaz, biraz edep” - Magazin haberleri
MAGAZİN Bahar Candan son pozlarıyla görenleri hayrete ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.