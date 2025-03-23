Bu dönemlerde aynı zamanda reklam filmlerinde de rol aldığını belirten Şehnaz Dilan; "Futbol oynadığım için vücut ölçülerim 90-60-89’du. Diğer kadınlara daha göre kaslı bir vücudum vardı. Ailem hiçbir zaman mankenlik ve oyunculuk yapmamı istemiyordu. 'Sana bir butik mağaza açalım' dediler ama istemedim. Annem vefat edince, İstanbul'a halamın yanına taşındım. Bir Fransız şirketi reklam filmi çekmek için Türkiye'ye gelmiş ve ideal vücut ölçülerinde bir kadın arıyordu. Yaklaşık 30 kadın arasından beni seçtiler. Bu reklam filmiyle dikkatleri daha da çektim, sinemaya geçiş yaptım" dedi.