Duyurduğu kötü haberler nedeni magazin camiasında Felaket Tellalı lakabı ile ünlenen ses sanatçısı Onur Akay’dan yine kötü haber geldi. Akay, bu sefer ünlü oyuncu Yaman Tüzcet’in Avustralya'da vefat ettiğini duyurdu. Akay, “Geniş Aile dizisinin Eşber Amcası Yaman Tüzcet’i 66 yaşında kaybettik. “ dedi.

Onur Akay'a ulaşan gazeteciler Tüzcet'in Avustralya'da vefat ettiğini öğrendi. Akay, "Usta oyuncumuzun Cenazesi yolda getiriliyor ve cenaze töreni henüz belli olmadı." dedi.

USTA OYUNCUNUN BİLİNMEYENLERİNİ YAZDI!

Ünlü oyuncunun vasiyetini de yazan ünlü sanatçı Onur Akay, “Evim dediği Muhsin Ertuğrul sahnesi’nden son yolculuğuna uğurlanmak istiyordu. Yaman Tüzcet’in bilinmeyenlerini de sizlerle paylaşacağım. Tüzcet, çok hızlı yaşadı. Yakın dostları kendisini bugün İstanbul'da, yarın Hawai Adaları'nda görebiliyordu. Gençliğinde Beyoğlu hayranı olan ve oradaki mekânlardan çıkmayan usta oyuncu, yabancı filmlerde, tiyatrolarda ve TV dizilerinde de oynadı. Müjdat Gezen, Savaş Dinçel ve Yaman Tüzcet, henüz 20’li yaşların sonlarındadır ve Sadık Şendil ise neredeyse 70 yaşına gelmiştir. Her akşam gittikleri bir mekânda Sadık Şendil'in yüzü çok asık ve morali bozuk olunca soruyorlar, "Hocam neyiniz var" diye. Şendil önce "Yok bir şey çocuklar" diyor. Ancak Yaman Tüzcet ısrarlı bir şekilde, "Hocam hadi söyleyin lütfen nedir sorun?" diye. Bunun üzerine Sadık Şendil, "Oğlum siz 3'ünüz de yaşlandınız artık, gözünüz toprağa bakıyor. Sıkıldım sizden" diyor ve masada kahkahalara boğuluyorlar.” ifadelerini kullanarak Müjdat Gezen’le çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.

YAMAN TÜZCET KİMDİR?

1942 yılında İstanbul'da doğan Yaman Tüzcet, konservatuarda "Tiyatro” okudu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’ndan başlayarak birçok tiyatroda çeşitli roller oynadı. 1971 ve 72’de TRT İstanbul Radyosu’nda "Yılbaşı Gecesi Özel Eğlence Programları”nı sundu. TRT için, 1976’da "Dolmuş Show” (4 bölüm) ve 1978’de "Minik Dünya”yı (15 bölüm) yazdı, sundu ve oynadı. 1979’da Avustralya’ya gitti. Melbourne’de 3 Avustralya tiyatrosunda oynadı. Ron Brown’un "The Jury” yapımında başrol oynadı. Birçok radyo, sahne, televizyon ve film çalışması yaptı. 1987’de Türkiye’ye döndü ve TRT 2’ye "Apti ile Fatoş” (26 bölüm) dizisini yazdı, dizide Ayşen Gruda ile başrolleri paylaştılar. 1992’ye kadar eğlence yerlerinde tek başına ve Yasemin Yalçın ile 2’li; Müjdat Gezen, Cenk Koray, Ayşen Gruda ile toplu komedi gösterilerinde yer aldı. TRT 1 özel eğlence programlarında Ayşen Gruda ve Yasemin Yalçın ile sürekli komediler yazdı ve oynadı. Amerikalı yönetmen Leo Eaton’un Türkiye’de çekilen "Time Line” adlı dizisinde rol aldı. Yusuf Kurçenli’nin ödüllü "Karartma Geceleri” önemli filmlerinden biridir. Yaman Tüzcet, 1992-97 arası TRT 1 "Hafta Sonu Programı”nın kısa güldürülerini yazdı ve partneri Zeki Yurtbaşı ile 6 yıl boyunca her hafta canlı yayında oynadılar. 1998’de Orhan Oğuz’un yönettiği "Delikanlı” dizisinde Erdal Özyağcılar ve Nurseli İdiz ile önemli rolleri paylaştılar. Kartal Tibet’in "Sosyete Şaban”ı, Tunç Başaran’ın "Abuzer Kadayıf”ı gibi çeşitli filmlerde rol aldı. 1999’da Steve Barron’un "Arabian Nights” adlı dizisinde ünlü İngiliz oyuncu Rufus Sewell ile karşılıklı oynadı. 2000 yılında İstanbul’da Müjdat Gezen’in sahneye koyduğu "7 Kocalı Hürmüz” müzikalinde ‘Laz Koca’ karakterini canlandırdı. 2001’de Haldun Dormen’in "Bir Kış Öyküsü” müzikalinde rol aldı. Aynı yıl TRT 2’de "Satırarası” programının güldürü bölümlerini sundu. Avustralya’ya döndü. 2002’de "Ekrandaki Mürkçemiz” (Bilge Karınca); 2009’da "Bir Aktörün Serüvenleri” ve "Ay Mandalina” (MitosBoyut) adlı kitapları yayınlandı. 2009-10 sezonunda "Yaşasın Deliler!” adlı tek kişilik güldürüsünü Kadıköy’de Müjdat Gezen Tiyatrosu’nda sergilemek için yurda döndü.

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