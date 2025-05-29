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        Haberler Magazin Sydney Sweeney'in yıkandığı sudan sabun yapılıyor - Magazin haberleri

        Ünlü oyuncunun yıkandığı sudan sabun yapılıyor

        Ünlü olmanın en ilginç getirilenden birine ABD'li ünlü oyuncu Sydney Sweeney imza attı. Sweeney'in yıkandığı sudan sabun üretiliyor. Talep fazla olunca da Sydney Sweeney, günde bir kez kez yıkanmaya başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 17:00 Güncelleme: 29.05.2025 - 17:06
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        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
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        ABD'li ünlü oyuncu Sydney Sweeney, önce bir fıçının içinde yıkanıyor. Sonra da çıkıp duş alıyor.

        Sydney Sweeney'in fıçının içinde yıkandığı su dökülmüyor. Bir fabrikaya gönderiliyor.

        Peki neden?

        Çünkü o sudan sabun üretiliyor.

        Peki neden?

        Çünkü hayranları öyle istiyor.

        Şöyle;

        27 yaşındaki Sydney Sweeney, hayranlarından birinin fikriyle, bir şirketle iş birliği yaparak yıkandığı sudan sabun üretmeye başladı. İlk etapta 5 bin sabun üretildi. Her satın alan kişiye, sabunun Sweeney'in banyo suyundan üretildiğine dair sertifika veriliyor.

        Talep çok olunca da sabun üretimine hız kazandırıldı. Bunun üzerine Sydney Sweeney, talebe yetişebilmek için günde bir kaç kez yıkanmaya başladı.

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        Sydney Sydney, bu konuda şunları söyledi; "Hayranlarım, banyo suyumdan sabun istemeye başlayınca iki seçeneğin vardı; ya görmezden gelecektim ya da sabun yapacaktım. En güzel şekliyle tuhaf bir durum."

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        #Sydney Sweeney
        #sabun
        #Ünlü oyuncunun yıkandığı sudan sabun yapılıyor
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