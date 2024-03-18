Ünlü Portföy fon büyüklüğünü yüzde yüz büyüttü

Türkiye’nin yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu Ünlü & Co’nun iştiraki Ünlü Portföy, ‘Yatırım Kararlarınızın Ünlü Formülü’ mottosuyla 2023 yılında, yönettiği fon büyüklüğünü yüzde 100’ün üzerinde artırdı.

Finans piyasalarında yatırım yaparken, finansal okuryazarlığın önemli bir etken olduğuna vurgu yapan Ünlü Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Utku Özay, “Deneyimli ekibimiz ile yönettiğimiz fonlar, yatırımcılar için özellikle volatilitenin yüksek olduğu dönemlerde güvenli bir liman sağlıyor. 2024’te önde gelen merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra başta Amerika’da olmak üzere ulusal seçimlerin ve jeopolitik risklerin varlık fiyatlamaları üzerinde belirleyici olmasını bekliyoruz. Çok bilinmeyenli bir dönem. Ünlü Portföy olarak uzman ekibimiz ile birlikte bizim işimiz bu riskleri yönetmek. Bu noktada yatırımcılara önemli bir fırsat ve rahatlık sunuyoruz” dedi.

EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE GETİRİ

Ünlü Portföy Genel Müdürü Semih Kara ise, 2024 yılının finansal piyasalar açısından zorlu geçmesini beklediklerini söyleyerek, şöyle devam etti: “Buna karşın, Ünlü Portföy olarak araştırma ve temel analize dayalı, deneyimli bir ekip tarafından tespit edilen ve düzenli olarak güncellenen, sürdürülebilir bir yaklaşımla yönettiğimiz fonlarımızda, piyasa koşulları ne olursa olsun yatırımcılarımıza istikrarlı getiriler sağlayarak varlıklarına değer katmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda Ünlü Portföy olarak fonlarımızın eşik değerlerin üzerinde getiri sağlanmasını hedefliyoruz.”