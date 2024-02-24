Ünlü Talk Show sunucusu Wendy Williams'a demans ve afazi teşhisi konuldu

Yazılı açıklama şöyle devam etti; "Wendy Williams'ın afazi ve demans teşhisi, geçen yıl bir dizi tıbbi test ile doğrulandı. Bu haberi paylaşma kararı zordu ve sadece Wendy için anlayış ve şefkati savunmak için değil, aynı zamanda afazi ve frontotemporal demans hakkında farkındalık yaratmak ve benzer durumlarla karşı karşıya kalan binlerce kişiyi desteklemek için dikkatli bir değerlendirmeden sonra verildi."