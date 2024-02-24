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        Haberler Dünyadan Ünlü Talk Show sunucusu Wendy Williams'a demans ve afazi teşhisi konuldu

        Ünlü Talk Show sunucusu Wendy Williams'a demans ve afazi teşhisi konuldu

        ABD'li Talk Show sunucusu Wendy Williams'a demans ve afazi teşhisi konuldu. Bu haber, Wendy Williams'ın ekibi arkadaşları tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamada, ünlü ismin gereken tedaviyi aldığı bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2024 - 16:02 Güncelleme: 24.02.2024 - 16:02
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        ABD'li televizyon sunucusu ayrıca iş insanı Wendy Williams, on yılı gibi bir süre boyunca 'Wendy Williams Show'da sunuculuk yapmasıyla tanınmıştı. Bir süredir Grave hastalığı, lenfödem ve hipertiroidi ile uğraşan 59 yaşındaki Williams'a, oyuncu Bruce Willis'in de yakalandığı afazi ve frontotemporal demans teşhisi konulduğu açıklandı.

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        "DURUMU HAKKINDA SPEKÜLASYONLAR YAPILDI"

        Ünlü ismin ekibi, yazılı olarak yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi: Hayranlarının bildiği gibi Wendy, geçmişte de Graves ve lenfödem gibi sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. Bütün bu konularda da kamuoyuna açık davrandı. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, Wendy'nin bilgiyi işleme yeteneği hakkında zaman zaman sorular soruldu ve birçok kişi, özellikle de kelimeleri kaybetmeye, zaman zaman düzensiz davranmaya ve finansal işlemleri anlamakta zorluk çekmeye başladığında, Wendy'nin durumu hakkında spekülasyonlar yaptı."

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        Yazılı açıklama şöyle devam etti; "Wendy Williams'ın afazi ve demans teşhisi, geçen yıl bir dizi tıbbi test ile doğrulandı. Bu haberi paylaşma kararı zordu ve sadece Wendy için anlayış ve şefkati savunmak için değil, aynı zamanda afazi ve frontotemporal demans hakkında farkındalık yaratmak ve benzer durumlarla karşı karşıya kalan binlerce kişiyi desteklemek için dikkatli bir değerlendirmeden sonra verildi."

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        Hastalığının 'halihazırda önemli engeller ortaya çıkardığını' ancak Wendy'nin 'hâlâ birçok şeyi kendi başına yapabildiği' söylenen açıklamada; "En önemlisi, Bayan Williams kendine özgü mizah anlayışını koruyor ve ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmak için gerek duyduğu bakımı alıyor" diye yazıldı.

        Fotoğraflar: Backgrid USA, Backgrid UK, Avalon

        #Wendy Williams

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