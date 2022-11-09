BEYONCE KARDEŞ DEĞİL, ANNEYDİ

Beyonce'un kız kardeşi olan Solange'nin aslında Beyonce'ın kızı olduğunu ve ailenin bu erken hamileliği örtbas etmek için bunu gizlediği düşünülüyor.

Beyonce ve kız kardeşi arasında 12 yaş var. Bu da komplo teorisi hakkında biraz kafa karıştırıcı bir noktayı işaret ediyor.