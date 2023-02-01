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Ünlülerden Barış Manço paylaşımı

7'den 70'e herkesin gönlüne taht kuran Barış Manço'nun vefatının üzerinden 24 yıl geçti. Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri, Anadolu Rock türünün kurucuları arasında sayılan ve 200'ün üzerinde sayısız besteye imza atan Barış Manço'yu ölüm yıl dönümünde yaptıkları paylaşımlarla andı

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  • Ünlülerden Barış Manço paylaşımı - Magazin haberleri

    Bugün, sadece Türkiye'de değil dünyanın pek çok ülkesinde de sevilen Barış Manço'nun aramızdan ayrılışının 24'üncü yılı. Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri, merhum sanatçıyı ölüm yıl dönümünde unutmadı ve sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Manço'ya olan özlemini dile getirirken, Doğukan Manço da babasının ölüm haberini nasıl aldığını açıkladı.
  • Ünlülerden Barış Manço paylaşımı - Magazin haberleri

    Doğukan Manço, yaşadığı acı tecrübeyi şöyle anlattı: 24 sene önce tam bu saatte (22.47) o telefon geldi... Karşı komşum, sesi titreyerek... "Eve ambulans geldi babanı götürüyorlar"
  • Ünlülerden Barış Manço paylaşımı - Magazin haberleri

    FİLİZ AKIN

    Barış Manço ile oğlum yumurcak (İlker İnanoğlu) iki yaman kovboy... Resim galiba Ses Dergisi'nden... O yıllarda 'Nefret' adlı bir hikâyeyi senaryolaştırmaya çalışıyoruz. Barış da müziklerini yapacaktı. Bazen hayaller gerçekleşmiyor. 
  • Ünlülerden Barış Manço paylaşımı - Magazin haberleri

    MERVE ÖZBEY

    Barış Manço'yu saygı ve rahmetle anıyoruz.
  • Ünlülerden Barış Manço paylaşımı - Magazin haberleri

    NAZAN ŞORAY

    Unutmadık seni. Bu kalp seni unutur mu? 
  • Ünlülerden Barış Manço paylaşımı - Magazin haberleri

    SİBEL CAN

    Vefatının 24'üncü yılında Barış Manço'yu saygı ve özlemle anıyorum.
  • Ünlülerden Barış Manço paylaşımı - Magazin haberleri

    TAN TAŞÇI

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