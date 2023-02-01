Ünlülerden Barış Manço paylaşımı

Bugün, sadece Türkiye'de değil dünyanın pek çok ülkesinde de sevilen Barış Manço'nun aramızdan ayrılışının 24'üncü yılı. Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri, merhum sanatçıyı ölüm yıl dönümünde unutmadı ve sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Manço'ya olan özlemini dile getirirken, Doğukan Manço da babasının ölüm haberini nasıl aldığını açıkladı.