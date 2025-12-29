Ünlülerden şehitlerimiz için taziye mesajları

Yalova'da DAEŞ'e operasyon düzenlendi. Operasyonda, 6 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis ve 1 bekçinin de yaralandığını açıkladı. Ünlü isimler, şehit polisler ve yaralı emniyet mensuplarıyla ilgili üzüntülerini dile getirdikleri paylaşımda bulundu.

Mustafa Sandal: Yalova’da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dilerim.

Beşiktaş Kültür Merkezi: Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda hayatını kaybeden emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Yılmaz Erdoğan: Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda hayatını kaybeden emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Defne Samyeli: Yalova'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 kahraman polisimize, Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun, milletçe başımız sağ olsun.

Şahan Gökbakar: Şehit polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Ailelerine sabır diliyorum.