        Ünlülerden şehitlerimiz için taziye mesajları

        Ünlülerden şehitlerimiz için taziye mesajları

        Ünlü isimler, Yalova'daki DAEŞ operasyonunda şehit düşen 3 polis ve yaralı emniyet mensupları için paylaşımda bulundu

        Giriş: 29.12.2025 - 17:19 Güncelleme: 29.12.2025 - 17:26
        Yalova'da DAEŞ'e operasyon düzenlendi. Operasyonda, 6 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis ve 1 bekçinin de yaralandığını açıkladı. Ünlü isimler, şehit polisler ve yaralı emniyet mensuplarıyla ilgili üzüntülerini dile getirdikleri paylaşımda bulundu.

        Mustafa Sandal: Yalova’da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dilerim.

        Beşiktaş Kültür Merkezi: Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda hayatını kaybeden emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

        Yılmaz Erdoğan: Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda hayatını kaybeden emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

        Defne Samyeli: Yalova'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 kahraman polisimize, Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun, milletçe başımız sağ olsun.

        Şahan Gökbakar: Şehit polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Ailelerine sabır diliyorum.

        Alişan: Yalova'daki operasyonda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun.

        Yavuz Seçkin: Şehit kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum.

