Ünlülerden Zeynep Sönmez'e tebrik mesajları
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 250 organizasyonu Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu. Ünlüler, Sönmez'i tebrik etti
Giriş: 04.11.2024 - 13:04 Güncelleme: 04.11.2024 - 13:04
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 250 organizasyonu Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.
Ünlüler, sosyal medyadan yayımladıkları mesajlarla milli tenisçiyi tebrik etti.
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Hülya Koçyiğit: WTA şampiyonumuz... Sevgili Zeynep Sönmez; güzel evladım her hayalin gerçek, başarın daim olsun.
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Zeynep Bastık: Gurur...