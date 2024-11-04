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        Haberler Magazin Ünlülerden Zeynep Sönmez'e tebrik mesajları - Magazin haberleri

        Ünlülerden Zeynep Sönmez'e tebrik mesajları

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 250 organizasyonu Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu. Ünlüler, Sönmez'i tebrik etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 13:04 Güncelleme: 04.11.2024 - 13:04
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        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 250 organizasyonu Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.
        Ünlüler, sosyal medyadan yayımladıkları mesajlarla milli tenisçiyi tebrik etti.

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        Hülya Koçyiğit: WTA şampiyonumuz... Sevgili Zeynep Sönmez; güzel evladım her hayalin gerçek, başarın daim olsun.

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        Zeynep Bastık: Gurur...

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        Yıldız Çağrı Atiksoy: Zeynep Sönmez, tüylerimiz diken diken... Gururların en büyüğünü yaşattın Zeynep.

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        #Zeynep Sönmez
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