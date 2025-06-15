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        Haberler Magazin Ünlülerin 'Babalar Günü' paylaşımları; "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların" - Magazin haberleri

        Ünlülerin 'Babalar Günü' paylaşımları

        Ünlüler, her yıl Haziran ayının 3. haftasında kutlanan ve bu yıl 15 Haziran'a denk gelen 'Babalar Günü'nü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2025 - 10:42 Güncelleme: 15.06.2025 - 12:06
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        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
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        Hülya Koçyiğit: Hayatımın ilk kahramanı, benim canım babam... Seni öyle çok özledim ki o şefkatli sesin hâlâ kulaklarımda... Yol arkadaşım, eşim Selim'in başta olmak üzere; baba olmanın kıymetini bilen, varlığıyla yuvasına nefes olan tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. Aramızda olmayan tüm babaları rahmetle anıyor, baba hasreti çeken herkese sevgiyle sarılıyorum.

        Yılmaz Erdoğan: Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların. Bir alkış da her repliğimizde emeği olan babalarımıza... Babalar Günü kutlu olsun.

        Peker Açıkalın: Ah benim, cefakar ve fedakâr, rahmetli babam Enver Açıkalın... Senin hep "Serseri" dediğin oğlun, şimdi kocaman oldu. İki kızımdan sonra, bir de oğlum oldu. Adını da Enver Peker Açıkalın koydum. Şimdi "Of babam çok biliyor"dan "Ah şimdi, babam yanımda olsaydı"ya geldim. Ruhun şad olsun. Babalar Günü kutlu olsun.

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        Başak Dizer: Bütün iyi kalpli babaların günü kutlu olsun. İyi ki vardınız, iyi ki varsınız.

        Gupse Özay: Kızlar ve babaları, torunlar ve dedeler... Babalar Günü kutlu olsun. Not: Torunun en sevdiği şarkı bu ara.

        Can Bonomo: Babasını kaybeden, babasız büyüyen, baba olmak istemiş insanlar için oldukça zor bir gün bugün. Sevgililer Günü'nü yalnız geçirince bile içi burkuluyor insanın. Ben elimizdeki ya da önümüzdeki şeylerin değerini anlamak için böyle günlere ihtiyacımız olduğuna inanmıyorum. Yeteri kadar kapsayıcı olmuyorlar. Bilakis birileri sürekli dışarıda kalıyor. Her gün hepimizin... Adettendir diyerek canım babamla şekilli bir fotoğrafımı bırakıyorum. Nihayetinde asiliğin lüzumu yok. Kimseyi üzmeden, gücendirmeden... Herkese mutlu günler.

        Doğa Rutkay Kamal: İlk gün daha yavruları kucağına alıp gördüğünde nasılsan hâlâ öylesin Kerimcan. Şaşkın, mutlu, eyvahlı, yaşasınlı, heyecanlı...Günün kutlu olsun. Seni seviyorum.

        Bülent Şakrak: Baba ne haber? Özledim, bil isterim. Devrin de daim olsun ayrıca.

        Bora Akkaş: Yaşama ve sevme kabiliyetimi uçuran babalık. Tüm babaları kutlarım.

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        #ünlüler
        #Babalar Günü
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