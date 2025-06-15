Hülya Koçyiğit: Hayatımın ilk kahramanı, benim canım babam... Seni öyle çok özledim ki o şefkatli sesin hâlâ kulaklarımda... Yol arkadaşım, eşim Selim'in başta olmak üzere; baba olmanın kıymetini bilen, varlığıyla yuvasına nefes olan tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. Aramızda olmayan tüm babaları rahmetle anıyor, baba hasreti çeken herkese sevgiyle sarılıyorum.

Yılmaz Erdoğan: Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların. Bir alkış da her repliğimizde emeği olan babalarımıza... Babalar Günü kutlu olsun.

Peker Açıkalın: Ah benim, cefakar ve fedakâr, rahmetli babam Enver Açıkalın... Senin hep "Serseri" dediğin oğlun, şimdi kocaman oldu. İki kızımdan sonra, bir de oğlum oldu. Adını da Enver Peker Açıkalın koydum. Şimdi "Of babam çok biliyor"dan "Ah şimdi, babam yanımda olsaydı"ya geldim. Ruhun şad olsun. Babalar Günü kutlu olsun.

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Başak Dizer: Bütün iyi kalpli babaların günü kutlu olsun. İyi ki vardınız, iyi ki varsınız.