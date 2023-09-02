Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
Bir yaz mevsimini daha geride bıraktık. Televizyon ve müzik dünyasının pek çok ünlü ismi, her yıl olduğu gibi bu yıl da tatillerini Ege ve Akdeniz koylarında geçirdi. Birbirinden renkli pozlar veren ünlülerin tatil anılarını sizin için derledik
Serenay Sarıkaya
Serenay Sarıkaya
Serenay Sarıkaya
Serenay Sarıkaya
Serenay Sarıkaya
Kıvanç Tatlıtuğ
Başak Dizer
Tarkan
Tarkan - Pınar Tevetoğlu
Demet Özdemir
Demet Özdemir
Demet Özdemir
Demet Özdemir
Simge Sağın
Simge Sağın
Simge Sağın
Simge Sağın
Engin Altan Düzyatan
Sinem Kobal
Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu
Timur Acar - Eda Özerkan
Didem Soydan
Göksel
Göksel
Sıla Türkoğlu
Burcu Özberk
Burcu Özberk
Burcu Özberk
Ezgi Mola - Mustafa Aksakallı
Ezgi Mola - Mustafa Aksakallı
Hande Erçel
Hande Erçel
Hande Erçel
Sedef Avcı
Sedef Avcı
Mine Tugay
Afra Saraçoğlu
Bensu Soral
Bensu Soral
Bensu Soral
Ece Uslu
Berrak Tüzünataç
Burak Yamantürk - Özge Özpirinçci
Buçe Buse Kahraman
İrem Helvacıoğlu
Özge Borak
İrem Derici
Demet Şener
Almeda Abazi
Ece Sükan
Zeynep Tuğçe Bayat
Sümeyye Aydoğan
Merve Boluğur
Merve Boluğur
Aslı Bekiroğlu
Fahriye Evcen
Çağatay Ulusoy