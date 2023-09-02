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        Haberler Magazin Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti - Magazin haberleri

        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti

        Bir yaz mevsimini daha geride bıraktık. Televizyon ve müzik dünyasının pek çok ünlü ismi, her yıl olduğu gibi bu yıl da tatillerini Ege ve Akdeniz koylarında geçirdi. Birbirinden renkli pozlar veren ünlülerin tatil anılarını sizin için derledik

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        Habertürk
        Giriş: 02.09.2023 - 09:18 Güncelleme: 02.09.2023 - 10:22
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        1

        Serenay Sarıkaya

        2

        Serenay Sarıkaya

        3

        Serenay Sarıkaya

        4

        Serenay Sarıkaya

        5

        Serenay Sarıkaya

        6

        Kıvanç Tatlıtuğ

        7

        Başak Dizer

        8

        Tarkan

        9

        Tarkan - Pınar Tevetoğlu

        10

        Demet Özdemir

        11

        Demet Özdemir

        12

        Demet Özdemir

        13

        Demet Özdemir

        14

        Simge Sağın

        15

        Simge Sağın

        16

        Simge Sağın

        17

        Simge Sağın

        18

        Engin Altan Düzyatan

        19

        Sinem Kobal

        20

        Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu

        21

        Timur Acar - Eda Özerkan

        22

        Didem Soydan

        23

        Göksel

        24

        Göksel

        25

        Sıla Türkoğlu

        26

        Burcu Özberk

        27

        Burcu Özberk

        28

        Burcu Özberk

        29

        Ezgi Mola - Mustafa Aksakallı

        30

        Ezgi Mola - Mustafa Aksakallı

        31

        Hande Erçel

        32

        Hande Erçel

        33

        Hande Erçel

        34

        Sedef Avcı

        35

        Sedef Avcı

        36

        Mine Tugay

        37

        Afra Saraçoğlu

        38

        Bensu Soral

        39

        Bensu Soral

        40

        Bensu Soral

        41

        Ece Uslu

        42

        Berrak Tüzünataç

        43

        Burak Yamantürk - Özge Özpirinçci

        44

        Buçe Buse Kahraman

        45

        İrem Helvacıoğlu

        46

        Özge Borak

        47

        İrem Derici

        48

        Demet Şener

        49

        Almeda Abazi

        50

        Ece Sükan

        51

        Zeynep Tuğçe Bayat

        52

        Sümeyye Aydoğan

        53

        Merve Boluğur

        54

        Merve Boluğur

        55

        Aslı Bekiroğlu

        56

        Fahriye Evcen

        57

        Çağatay Ulusoy

        58

        Öykü Karayel - Can Bonomo

        59

        Kaan Yıldırım - Pınar Deniz

        #Demet Özdemir
        #tarkan
        #kıvanç tatlıtuğ
        #serenay sarıkaya
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