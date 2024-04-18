Uraz Kaygılaroğlu aşka geldi
Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Sayna Soleimanpour'un sergisi için verdiği pozlar, sosyal medyada büyük tepki çektikten sonra özür dilemişti. Kaygılaroğlu, sevgilisiyle aşk dolu karelerini yayımladı
Giriş: 18.04.2024 - 08:34 Güncelleme: 18.04.2024 - 09:17
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Bir süredir fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour ile birliktelik yaşayan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, aşka geldi.
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Uraz Kaygılaroğlu, Sayna Soleimanpour ile ilişkisini sosyal medyaya da taşıdı.
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Uraz Kaygılaroğlu, ilişkileri boyunca Sayna Soleimanpour ile çektirdiği fotoğrafları takipçileriyle ilk kez paylaştı.