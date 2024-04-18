Öte yandan kendisi gibi oyuncu olan Melis İşiten'den Ada adında bir kızı bulunan ve ardından Berrak Tüzünataç, Gülcan Arslan gibi ünlü isimlerle aşk yaşayan Uraz Kaygılaroğlu'nun Sayna Soleimanpour ile birlikteliğinin ne zaman başladığı bilinmiyor.