Ürdün Sanayi Ticaret ve Tedarik Bakanlığı, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasının bugünden itibaren uygulanmayacağını, Türkiye’den ithal edilen mallara uygulanan gümrük tarifesinin değişeceğini ve bu mallara gümrük vergisi uygulanacağını Ürdün sanayi ve ticaret odalarına bildirdi.

Ürdün ile doğrudan ticaret yapan Türk şirketleri ise Ürdün’ün bu kararını çifte standart olarak değerlendiriyor. Zira Mısır, Suudi Arabistan, ABD ve 4 Arap ülkesine uygulamaların devam ederken Türk mallarına doğrudan vergi getirilmesinin siyasi bir karar olduğu görüşündeler.

Ürdünlü Ticaret Bakanlığı bürokratlarının HaberTürk’e konuya ilişkin yaptığı izahatta ise kararın siyasi olmadığını savunuluyor.

Söz konusu çalışmanın, yerel üretim aleyhine olarak Türkiye’den ithalatın artması ve Türkiye lehine ticaret dengesinde büyük bir eşitsizlik oluşması nedeniyle Ürdün ekonomisinin büyük zarar gördüğü sonucuna vardıkları için aldıklarını iddia ediyorlar.

Ürdün Ticaret Bakanlığı yetkililerinin izahatının aksine Arap yarımadasında sanayileşme seviyesi en düşük ülkesi konumundaki Ürdün’ün bu hamlesi siyasi bir hamle olarak değerlendiriliyor.

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