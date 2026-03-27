Üreticilerden Zeki Özkan da "Bahçesi zarar verilen 8 kişiyiz biz. Yaklaşık 50 ağaç benim orada var. Ağaçların direk belinden, bir daha yetişmesin diye bilinçli olarak kesilmiş. Ben 62 yaşına girdim, böyle bir katliam görmedim, duymadım. Ha 3 yaşındaki bir sabinin kolunu kesmişsin ha bu ağaçları kesmişsin. Bizim için aynı şey. Yetkililerimiz ilgileniyor. Allah razı olsun ama bu şahsı bulmamız lazım. Çünkü bulmadığımız zaman bu daha çok kişinin canını yakar" şeklinde konuştu.