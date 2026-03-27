        Haberler Gündem Çevre Üreticiyi ağlatan akılalmaz olay!

        Aydın'da üreticiyi ağlatan akılalmaz olay! Jandarma katliamın ardından inceleme başlattı

        Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı Mersinbelen köyünde bir gecede 8 ayrı incir ve zeytin bahçesindeki yüzlerce ağaç kesildi. Ağaç katliamını gün ağarınca fark edip şoke olan üreticilerden bazıları gözyaşlarını tutamadı. Şikâyet üzerine jandarma tarafından inceleme başlatıldı. Köylüler "katliam" olarak değerlendirdikleri olayın şüphelisi ya da şüphelilerinin yakalanıp adalete teslim edilmesini istedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 14:46 Güncelleme:
        Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı Mersinbelen köyündeki 8 ayrı incir ve zeytin bahçesindeki yüzlerce ağaç, dün gece saatlerinde henüz kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce kesildi.

        Sabah saatlerinde bahçelerine giden üreticiler, ağaçlarını kesilmiş halde buldu. Manzara karşısında neye uğradığını şaşıran vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüphe ya da şüphelilerin bulunmasına yönelik çalışma başlattı.

        Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de bölgeye gelerek, zarar tespit çalışması gerçekleştirdi.

        Mersinbelen Mahallesi Muhtarı Mustafa Tosun, "Mahallemizin tarihin görülmemiş bir şey. Biz şok olduk. Zeytin, incir ağaçlarını yukarıdan aşağıya doğraya doğraya gitmiş. Bir gecenin içerisinde bu olay başımıza geldi. Çok zarar var. Yaklaşık 8 bahçe tamamen yok oldu. 4-5 yaşındaki zeytin, incir ağaçları resmen katliam edilmiş" dedi.

        Bahçesindeki incir ağaçları kesilen Gülperi Aslan, ağaçları zorluklarla yetiştirdiklerini ifade ederek, "Direği yıkarak içeriye girmiş. 47 tane incirmizi kesmişler. Kasıtlı olarak yapmışlar. Kimin yaptığını da bilmiyoruz. İnşallah cezasını çeker, bulunur. Benim çocuklarım bu ağaçları zorla yetiştirdiler. Suları zorla sırtlarında bidonlarla çektiler, suladılar. Ben sıcakta çalıştım. Benim çocuklarım kızıl sıcakta çalıştı. Öyle yaptılar bu bahçeyi. Yazıklar olsun. Bunu yapanlar insanlıktan nasibini almamış. Bunu yapanların kim olduğunu Allah bilir" diye konuştu.

        Üreticilerden Zeki Özkan da "Bahçesi zarar verilen 8 kişiyiz biz. Yaklaşık 50 ağaç benim orada var. Ağaçların direk belinden, bir daha yetişmesin diye bilinçli olarak kesilmiş. Ben 62 yaşına girdim, böyle bir katliam görmedim, duymadım. Ha 3 yaşındaki bir sabinin kolunu kesmişsin ha bu ağaçları kesmişsin. Bizim için aynı şey. Yetkililerimiz ilgileniyor. Allah razı olsun ama bu şahsı bulmamız lazım. Çünkü bulmadığımız zaman bu daha çok kişinin canını yakar" şeklinde konuştu.

        Gözü gibi baktıkları ağaçların tam verim vermeye başladığı zamanda bu olayın yaşandığını ve tüm emeklerinin çöpe gittiğini ifade eden üreticilerden Volkan Şallı da şunları söyledi: "Haber geldi, bir baktık tarlamız bu şekle gelmiş. Şahsın biri gece saatlerinde yerimize girip kesici bir aletle doğrayıp bitiriyor ağaçlarımızı. Teli kopartıyor, tarlanın içerisine giriyor ve sabaha kadar kesimi yapıyor. Bu ağaçlar en az 5 senede kendine gelemez. Verim veren ağaçlarımızdı. Yabana gitti. Emeklerimiz, her şeyimiz çöpe gitti. Mağduruz."

        Ağaçları kesenler bir an önce bulunması isteyen Müesser Yardım ise "Diktik, yetiştirdik. Gözümüz gibi baktık. Uğraştık. Bu hale getirdik ağaçlarımızı. Tam verim alırken, bu hale getirildiler. Bundan ne anladılar. Nimet bu. Bununla bizim karnımız doyuyor. Günde kaç kez kontrol ediyorduk. Bunu yapanlar inşallah bulunur bir an önce" ifadelerini kullandı.

        Üretici Volkan Şallı'nın eşi Elvan Şallı da duruma tepki göstererek "Çok emek verdik. Bunu yapan zaten insan değildir herhalde. İnsan kanı taşıyan biri bunu yapamaz" dedi.

