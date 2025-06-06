O anlar kamerada! Boğa kasabı boynuzlarıyla savurdu Şanlıurfa'da, kurban pazarından getirilen bir boğa, kesim için kamyonetten indirildiği sırada kasaba saldırdı. Saldırı sonucu kasap İbrahim Akdemir yaralandı. Kızgın boğa, olay yerine gelen belediye görevlileri tarafından uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 06.06.2025 - 13:34 Güncelleme: 06.06.2025 - 13:34 facebook

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