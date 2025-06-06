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        Haberler Gündem 3. Sayfa Urfa haberleri: O anlar kamerada! Boğa kasabı boynuzlarıyla savurdu | Son dakika haberleri

        O anlar kamerada! Boğa kasabı boynuzlarıyla savurdu

        Şanlıurfa'da, kurban pazarından getirilen bir boğa, kesim için kamyonetten indirildiği sırada kasaba saldırdı. Saldırı sonucu kasap İbrahim Akdemir yaralandı. Kızgın boğa, olay yerine gelen belediye görevlileri tarafından uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 13:34 Güncelleme: 06.06.2025 - 13:34
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        O anlar kamerada! Boğa kasabı boynuzlarıyla savurdu
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        Şanlıurfa'da olay, sabah saatlerinde Osmangazi Mahallesi’nde meydana geldi. Hayvan pazarından alınan boğa, kurban kesimi için kamyonetle mahalleye getirildi.

        KAMYONETİN KASASINDAN İNDİRECEKTİ

        DHA'daki habere göre boğayı indirmek için kamyonetin kasasına çıkan kasap İbrahim Akdemir, hayvanın saldırısına uğradı.

        BOYNUZ DARBELERİYLE YERE SAVRULDU

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        Boğa, Akdemir’i boynuz darbeleriyle yere savurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Akdemir, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        BOĞA İĞNEYLE UYUŞTURULDU

        Boğa ise bir süre sonra bölgeye gelen Haliliye Belediyesi kurban yakalama ekipleri tarafından iğneyle sakinleştirilerek kesimhaneye götürüldü.

        OLAY KAMERAYA YANSIDI

        Olay anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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        #Şanlıurfa
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