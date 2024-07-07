Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nun (CONMEBOL) düzenlediği Copa America'nın bu yıl 48.'si Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) ile ortaklaşa olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Söz konusu organizasyonda çeyrek final müsabakaları tamamlanırken, yarı final eşleşmeleri belli oldu. Kolombiya, Panamayı 5-0’lık skorla mağlup ederek, Arjantin ve Kanada’nın ardından yarı final biletini alan 3. takım oldu.

BRZİLYA'YA BÜYÜK ŞOK! Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Brezilya ise seri penaltı atışlarına giden karşılaşmada Uruguay’a 4-2’lik skorla mağlup oldu ve Copa America’ya çeyrek finalde veda etti. Kadrosunda birçok yıldız futbolcuyu barındıran Brezilya’yı kupa dışında bırakan Uruguay ise yarı finalde Kolombiya’nın rakibi oldu.