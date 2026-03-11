Uşak merkezli 5 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 24 gözaltı kararı
Uşak merkezli 5 ilde sosyal medya üzerinden düşük faizli kredi vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yasa dışı bahis oynattıkları da belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu tespit edilen 8 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor
24 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
AA'daki habere göre; Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte yaşayan bir kişinin sosyal medya üzerinden düşük faizli kredi vaadiyle dolandırıldığı şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
YASA DIŞI BAHİS OYNATTIKLARI TESPİT EDİLDİ
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, söz konusu sosyal medya hesaplarını kullanan kişilerin yasa dışı bahis oynattıkları da belirlendi.
13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Uşak, Aydın, İzmir, Ağrı ve Batman'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında 13 şüpheli gözaltına alındı.
8 KİŞİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Yurt dışında olduğu tespit edilen 8 şüphelinin yakalama çalışmalarının sürdüğü, 3 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.
İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.