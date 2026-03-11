Canlı
        Uşak merkezli 5 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 24 gözaltı kararı

        Uşak merkezli 5 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 24 gözaltı kararı

        Uşak merkezli 5 ilde sosyal medya üzerinden düşük faizli kredi vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yasa dışı bahis oynattıkları da belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu tespit edilen 8 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 16:04
        5 ilde yasa dışı bahis operasyonu
        Uşak merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        24 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

        AA'daki habere göre; Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte yaşayan bir kişinin sosyal medya üzerinden düşük faizli kredi vaadiyle dolandırıldığı şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        YASA DIŞI BAHİS OYNATTIKLARI TESPİT EDİLDİ

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, söz konusu sosyal medya hesaplarını kullanan kişilerin yasa dışı bahis oynattıkları da belirlendi.

        13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Uşak, Aydın, İzmir, Ağrı ve Batman'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında 13 şüpheli gözaltına alındı.

        8 KİŞİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        Yurt dışında olduğu tespit edilen 8 şüphelinin yakalama çalışmalarının sürdüğü, 3 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

        İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        #Son dakika haberler
        #uşak
        #Batman
        #ağrı
        #İzmir
