Silinen veriler kurtarılabilir mi? 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Küçük boyutları ile kolay taşınabilir olan USB bellekler, farklı bir güç kaynağına gereksinimleri olmadan çalışabildikleri için yaygın olarak kullanılıyor. Veri depolama için oldukça kullanışlı olan bu cihazlar, bazen ufak hatalarla tüm verilerin kaybedilmesine de sebep olabiliyor.

USB içindeki veriler yanlışlıkla silinebiliyor, çalışır haldeyken çıkarılması ile veriler kaybolabiliyor ya da biçimlendirme hataları görülebiliyor. Bunların yanında yetkisiz kişilerin USB belleğe ulaşması yoluyla da veriler için risk durumu oluşma ihtimali çok yüksek.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Fiziksel olarak belleğe erişilebildiği sürece verilerin kurtarılabileceğini aktaran Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, kullanıcıların USB bellek kullanırken veri kaybı yaşamamaları için şu 4 noktaya dikkat etmeleri konusunda uyardı:

1- Hemen çekip çıkartmayın

USB bellek kullanırken en sık yapılan ve çoğu zaman veri kaybına neden olan hata, bellek içinde yapılan işlem bittiği anda çekip çıkartmaktır. Bu hata, henüz aktarılmamış verilerin ortadan kaybolmasına neden oluyor. Dolayısıyla çekip çıkartmadan önce işlem bittiyse “çıkart” komutu tamamlanarak bağlantı kesilmeli.

2- Kullanıcı izinlerini ve şifreleri düzenleyin

USB belleklerin ve saklanan verilerin yetkisiz kişilerin eline geçmesini engellemek için kullanıcı izinleri sınırlandırılmalı ve şifrelenmeli. Kötü amaçlı kullanımlara engel olmak için bellekleri şifrelemek basit görünen fakat etkili bir yöntemdir.

3- Ortak kullanılan bilgisayarlara dikkat edin

Kullanıcılar ihtiyaç anlarında bellekleri başka bilgisayarlarda kullanmaktan çekinmiyor. Ancak özellikle internet kafe, otel, kütüphane gibi ortak alanlarda bulunan bilgisayarlarda USB bellek kullanımı, verileri risk altında bırakıyor. Bilgisayardaki bir virüs ya da güvenli olmayan herhangi bir kaynaktan indirilmiş bir dosya veya program, USB diskteki verileri bozabiliyor.

4- Rutin tarama yapın

USB belleklerde düzenli yapılan veri taraması, veri kayıplarının yaşanmaması için oldukça önemli bir adım. Bellekte bulunan tüm dosyalar silinecekse format atmak en iyi bir çözümdür. Ayrıca tehdit oluşturan unsurlara karşı bilgisayarda bir güvenlik çözümünün kullanılması da faydalı olacaktır.

#video#764153