Üsküdar Belediyesi’ne irtikap operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Kent Hizmetleri A.Ş Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu ile Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci’nin talimat ve gözetiminde, yapı ruhsatı sürecindeki müteahhitlerin “danışmanlık hizmeti” adı altında Kent Hizmetleri A.Ş ile sözleşme imzalamaya zorlandıkları ve bu yolla haksız kazanç elde edildiği iddiasına ilişkin delillere ulaşıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında 15 Mayıs 2026’da İstanbul’da 13, Muğla’da ise 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Üsküdar Belediyesi personeli Uğur Çağatay Cayak ile Kent A.Ş personelleri Adem Bağcı, Hülya Koçak Tanrısever, Burak Mesutoğlu, Abdurrahmen Ethem Dilek, Samet Bayrak ve Serdar Ayhan tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

*Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.