        Üsküdar Belediyesi'ne irtikap operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı | Son dakika haberleri

        Üsküdar Belediyesi’ne irtikap operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen irtikap soruşturması kapsamında, Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent Hizmetleri A.Ş'nin bazı yöneticileri ile belediye yetkililerine yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 21:30 Güncelleme:
        Üsküdar Belediyesi'ne irtikap operasyonu

        İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Kent Hizmetleri A.Ş Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu ile Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci’nin talimat ve gözetiminde, yapı ruhsatı sürecindeki müteahhitlerin “danışmanlık hizmeti” adı altında Kent Hizmetleri A.Ş ile sözleşme imzalamaya zorlandıkları ve bu yolla haksız kazanç elde edildiği iddiasına ilişkin delillere ulaşıldığı belirtildi.

        Soruşturma kapsamında 15 Mayıs 2026’da İstanbul’da 13, Muğla’da ise 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Üsküdar Belediyesi personeli Uğur Çağatay Cayak ile Kent A.Ş personelleri Adem Bağcı, Hülya Koçak Tanrısever, Burak Mesutoğlu, Abdurrahmen Ethem Dilek, Samet Bayrak ve Serdar Ayhan tutuklandı.

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

        *Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul ve Yalova'da 7 Nisan'da Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı verilmesindeki usulsüzlüklere ilişkin rüşvet suçunu teşkil edecek eylemlere istinaden 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

