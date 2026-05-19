Üst geçitten sarkan afiş çarptı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde korkutan bir kaza meydana geldi. Olayda üst geçitten sarkan afiş motosiklet sürücüsüne çarptı. Sürücü yaralanırken, kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı
Giriş: 19 Mayıs 2026 - 11:46 Güncelleme:
DHA'nın haberine göre kaza, dün D-100 kara yolunun Gebze ilçesi geçişinde meydana geldi. Üst geçitten sarkan bir afiş, seyir halindeki motosikletin sürücüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ismi öğrenilemeyen sürücüsü yola savruldu. Arkadan gelen araçlar, sürücüye çarpmamak için ani fren yaptı. Motosiklet sürücüsünün hafif yaralandığı kaza, başka bir aracın yol kamerası tarafından kaydedildi.
