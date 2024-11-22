Üst mahkemeden Martı kararı! Erişim engeli kalktı

Dünyada ve Türkiye'de paylaşımlı yolculuk üzerine farklı uygulamalar karşımıza çıkıyor. Martı da bu konuda önde gelen kuruluşlardan bir tanesi olarak başlattığı TAG uygulaması ile uzun bir süredir taksiciler ile bir çıkar çatışması halindeydi. Son olarak yargıya taşınan bu çatışmanın şirket lehine sonuçlandığı açıklaması geldi.

Şirketten yapılan açıklamada, "İstanbul Taksiciler Odası’nın Martı TAG’ı kapattırma talebi İstinaf Mahkemesi tarafından reddedildi. Martı’nın yaptığı istinaf başvurusu kabul edilerek yerel mahkeme kararının hatalı olduğuna hükmedildi" ifadelerine yer verildi.