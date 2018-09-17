Usta şair, yazar ve çevirmen Cevat Çapan’ın ilk çocuk romanı Hapış ile Kapış Havana’da, 21 Eylül’de raflara çıkacak! Yaz tatilini sahil beldesinde tarih, müzik, edebiyat ile geçirip eğlenen üç çocuğun hikâyesini anlatan Hapış ile Kapış Havana’da kitabını bir başka usta isim, karikatürist Semih Poroy resimledi.

Kitabın konusuna gelecek olursak, Kavruk Yunus’un okuluna iki yeni öğrenci gelir; Hapış’la Kapış. Kısa zamanda ayrılmaz bir üçlü olurlar. Arkadaşlar, yaz tatillerini geçirmek üzere Kâni Amca ile Kurabiye Yenge’nin yazlığına giderler. Hapış ile Kapış, bir zamanlar dedelerinin gidip yaşadığı Havana’ya gitmeye çok heveslidir. Kâni Amca önce kendi ülkelerindeki uygarlıkları tanımalarının daha iyi olacağını söyler. Üç kafadar onun tavsiyesine uyar.

10 yaş üstü çocuklara hitap eden Hapış ile Kapış Havana’da, 21 Eylül’den itibaren raflardaki yerini alacak.

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