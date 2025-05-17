Türk sinemasının usta ismi yönetmen, yapımcı ve senarist Ali Özgentürk, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar

Ali Özgentürk'ün kızı Simay Özgentürk de babasının hayat dolu bir insan olduğunu anlatarak; "Hep içtenlikle gülerdi. Gülüşünde insanlık vardı. Ben onu çok sevdim, her zaman çok seveceğim. Eminim şimdi göklerde arkadaşlarıyla tiyatro yapıyordur, şen sesiyle şiirler okuyordur ve bizi izliyordur. Onu içimizde yaşatacağız, seni çok seviyorum baba" diye konuştu.

Simay Özgentürk

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Nebil Özgentürk de ağabeyi Ali Özgentürk'ün 15-16 yaşlarındayken Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda Nejat Uygur ile sahne aldığını belirterek; "Burada Adana'nın genç tiyatrocusu olarak sanata başlıyor. Şurada 16-17 yaşında dolaşıyor aslında. Biz Allah'ına kadar deriz ya, Adana'yı Allah'ına kadar severdi. Işıklar içinde uyusun Adana'nın yiğit evladı, devrimci Ali Özgentürk" ifadesini kullandı.