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        Haberler Magazin Usta sinemacı Ali Özgentürk, son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

        Ali Özgentürk, son yolculuğuna uğurlandı

        "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Hazal", "At" ve "Balkaya"nın da aralarında bulunduğu birçok filme imza atan yönetmen, yapımcı ve senarist Ali Özgentürk'ün cenazesi, memleketi Adana'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 14:40 Güncelleme: 17.05.2025 - 15:20
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        Türk sinemasının usta ismi yönetmen, yapımcı ve senarist Ali Özgentürk, 80 yaşında hayatını kaybetti.

        İstanbul Beyoğlu’ndaki Atlas Sineması’nda anma töreninin ardından, Özgentürk için 1960'larda sanata başladığı Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda tören düzenlendi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, törende yaptığı konuşmada, bu yıl 22-28 Eylül'de 32'ncisi düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Ali Özgentürk adına ödül vereceklerini söyledi.

        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar

        Ali Özgentürk'ün kızı Simay Özgentürk de babasının hayat dolu bir insan olduğunu anlatarak; "Hep içtenlikle gülerdi. Gülüşünde insanlık vardı. Ben onu çok sevdim, her zaman çok seveceğim. Eminim şimdi göklerde arkadaşlarıyla tiyatro yapıyordur, şen sesiyle şiirler okuyordur ve bizi izliyordur. Onu içimizde yaşatacağız, seni çok seviyorum baba" diye konuştu.

        Simay Özgentürk

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        Nebil Özgentürk de ağabeyi Ali Özgentürk'ün 15-16 yaşlarındayken Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda Nejat Uygur ile sahne aldığını belirterek; "Burada Adana'nın genç tiyatrocusu olarak sanata başlıyor. Şurada 16-17 yaşında dolaşıyor aslında. Biz Allah'ına kadar deriz ya, Adana'yı Allah'ına kadar severdi. Işıklar içinde uyusun Adana'nın yiğit evladı, devrimci Ali Özgentürk" ifadesini kullandı.

        Nebil Özgentürk

        Özgentürk'ün ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut ve Müzeyyen Şevkin'in de katıldığı törende, Özgentürk'ün tabutunun üzerine karanfil bırakıldı.

        Özgentürk'ün cenazesi, daha sonra merkez Seyhan ilçesindeki Akkapı Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        ALİ ÖZGENTÜRK HAKKINDA

        Adana'da 1945'te dünyaya gelen Ali Özgentürk, İstanbul Üniversitesi'nde felsefe ve sosyoloji eğitimi aldı.

        Ali Özgentürk, kamera asistanlığı ile atıldığı sinemada, Atıf Yılmaz ve Yılmaz Güney'in de aralarında bulunduğu yönetmenlere asistanlık yaptı.

        Başarılı yönetmen, 1979'da çektiği ilk uzun metrajlı filmi "Hazal" ile adını duyurdu ve birçok ödül kazandı.

        Yönetmenliğin yanı sıra senarist, yapımcı ve oyuncu olarak da birçok esere imza atan Özgentürk, öğrencilik yıllarından itibaren tiyatroyla ilgilendi. "Sokak Tiyatrosu" grubuyla tiyatroyu sokağa taşıyan usta isim, 1970'lerde "Ferhat" ve "Yasak" adlı kısa filmlere imza attı.

        Ali Özgentürk, Onat Kutlar ve Işıl Özgentürk'ün katkısıyla "At" ve "Bekçi" filmlerini yaptı. Ardından yazar Orhan Kemal'in eseri "Murtaza"yı sinemaya uyarlayarak "Bekçi" filmini izleyiciye sundu.

        "Yusuf ile Züleyha" hikayesiyle 1977'de "Milliyet Gazetesi Film Hikayesi Ödülü"ne layık görülen Ali Özgentürk, şair Süreyya Berfe ile "Asyalı" adında bir edebiyat dergisi de çıkardı.

        Televizyon kanallarında yaptığı programlar ve özellikle "Bir Yudum İnsan" adlı çalışmasıyla dikkati çeken yönetmenin yazı ve öyküleri de çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlandı.

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