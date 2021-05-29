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Lexus, Haziran ayında Türkiye’de de satışa sunulacak LC Convertible'a uyguladığı zorlu testleri paylaştı. Bu kapsamda 12 saat boyunca -18 derecede endüstriyel ölçekli bir dondurucu ünitesinin içerisine yerleştirildi. Lexus bu ekstrem testi daha da zorlaştırmak adına aracın dört katmanlı tavanını da açmayı tercih etti.

Dondurucuda geçen sürenin ardından ise LC Convertible'ın, bir test pistine çıkarılarak yüksek performanslı bir sürüşle sınandığı kaydedildi.

Verilen bilgiye göre, İngiltere’de yol otomobillerinin yanı sıra savunma ekipmanlarının testleri için kullanılan Büyük İklim Odası’nda -18 derecelik sıcaklık lastiklerin donması için yeterliyken aynı zamanda buz çözme performansını değerlendirmek için endüstri standardı olarak öne çıkıyor.

Lexus'un bu testi daha ileriye taşıyarak dondurucuya girmeden önce üstü açık şekilde aracın üzerine su spreyi sıktığı ve böylece aracın üzerinde bir buz tabakası oluşmasını gözlemlediği belirtildi. Dondurucunun içerisine park edilen LC Convertible'ın güçlü gaz iklimlendirme sistemleriyle istenen soğukluğa erişilmesi 1 saat kadar sürdü ve araca gece boyunca hiç dokunulmadı.

Dondurucu testin ardından ise profesyonel gösteri sürücüsü Paul Swift, 464 beygir güç üreten 5.0 litre V8 motorlu LC Convertible’ın direksiyonuna geçti. Bu işlemleri ardından Milbrook Pisti’nin tepe tırmanma bölümleri ve Alp tarzı virajlı test rotasında denenen LC Convertible'ın performanstan ödün vermeden sürüşü tamamladığı açıklandı.