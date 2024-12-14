"UTTS'de uzlaşıyı sağladık"

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) ve Menemen Ticaret Odası (MENTO) tarafından Menemen Ticaret Odası Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonu'nda Ege Bölgesi Akaryakıt Bayileri Toplantısı düzenlendi. PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, Menemen Ticaret Odası Başkanı İzzet Süsoy ve Ege Bölgesi'ndeki akaryakıt bayileri temsilcilerinin katıldığı toplantıda, akaryakıt bayileri ile ilgili gelişmeler ve kayıt dışı ekonomi ile etkin mücadele amacıyla kurulan ve sektörlerden gelen talepler doğrultusunda uzlaşı ve diyalog zemininde şekillenen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) konuşuldu.

Toplantı sonrasında UTTS ile ilgili açıklamalarda bulunan PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, UTTS'ye geçişin sancılı bir süreç olduğunu, ancak şu anda normale döndüğünü söyledi. Okumuş, "UTTS uzun yıllardır düşünülen ve çalışması yapılan bir süreç. Bu sistem 1-2 günde, 1-2 ayda yapılır olur biter demek mümkün değil. Darphane başvuru süresini uzattı. Akaryakıt bayilerine 31 Ocak'a kadar başvuru, 30 Nisan'a kadar montaj süresi için hak tanındı. Bu süre de yetmeyebilir. Çünkü çok kolay bir şey değil. 12 bin 600 istasyondan bahsediyoruz. Yaklaşık 13 bin benzinliğe o sistem kurulacak. Sancılı süreci geçtik, daha olumlu gidiyor o yüzden iyi durumdayız" dedi.

REKLAM UTTS'ye geçiş sürecinde devletin kayıt dışıyla mücadelesine direnmediklerini aktaran Okumuş, "Devletin kayıt dışı mücadelesini hep destekledik, desteklemeye de devam ediyoruz. Biz neye direndik? Maliyetler çok yüksekti, 'Sektör böyle para kazanamıyor' dedik. Kendimizi de doğru ifade ettik. Darphane, mevcut taşıt tabanca okuyucularının akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından akaryakıt istasyonlarına bedelsiz verilmesi halinde bunların yüklenici firma tarafından bedelsiz değiştirilmesini önerdi. Bu öneri dağıtım şirketleri tarafından büyük bir memnuniyetle kabul edildi. Akaryakıt bayilerinin her yıl 50 bin lira ödemesi yerine 5 yılda bir ödemesi kabul edildi. Çok daha önemli bir kazanım var. Taşıt Tanıma Sistemi (TTS)'si olmayan, o teknolojiyi kullanmayan Anadolu'da köylerdeki 3 bin litrenin altında akaryakıt satan bayilerinin ne olacağı önemli bir tartışmaydı. Orada da devreye girdik, uzlaşıyı sağladık. 3 bin litrenin altında benzin ve motorin satan akaryakıt bayilerinin sistemini de bir ücret talep etmeden kamu desteğiyle, yükletici firmayla ve bizim aracılığımızla çözmüş olduk. Bunu çözünce de başvuru yayınladık. 2024 yılında başvurun ki, hızlanmış amortismandan 13 ayda faydalanmış olursunuz, diye meslektaşlarıma önerim oldu" diye konuştu.

'SEKTÖRÜN MAĞDUR OLMASINA ASLA MÜSAADE ETMEYİZ' Montaj maliyetleriyle ilgili tartışmaları değerlendiren Okumuş, "Selden kütük kapmaya çalışan bir kitle var. Onlarla bir araya geleceğiz. Sektörün mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz. Onların da sektörün de mağdur olmaması için çalışacağız. Bu uygulama vergi kaybını önlemek için yapılıyor. Yıllardır talep ettiğimiz, elle plaka girilmesin, kaçakçılık olmasın, sektörde kirlilik ortadan kalksın dediğimiz bir şey. Bu başkası için de rant kapısı olmamalı. Onun için de bu görüşmeleri devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

'BELİRSİZLİK ORTADAN KALKTI' UTTS'nin maliyetlerine karşı çıktıkları için dava açtıklarını ancak güzel diyalog kurarak uzlaştıklarını ifade eden Okumuş, "Devlet-özel sektör diyaloğu ile bütün olumsuzlukları ortadan kaldıran açıklamayı bize yaptılar ve ikna olduk. Belirsizlik ortadan kalktı. İnandığımız için davaları geri çektik. Birçok dava açmıştık hem yönetmeliğe hem tebliğe hem kılavuza hem de tarifeye. Davalarımızı geri çekiyoruz. Ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak, toplanacak vergi için düzenlemeye biz hayır diyemeyiz. Buna zaten hiç 'Hayır' demedik. Bizim 'Hayır' dediğimiz, uygulamaydı, maliyetlerdi. Onu da Darphane ile istişareyle çözdük. Şu anda hiçbir sorun yok. En güzel şekilde uygulanması için de çalışmalar yapıyoruz" dedi.