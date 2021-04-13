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Uyanış Büyük Selçuklu 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uyanış Büyük Selçuklu 28. son bölüm izle

TRT 1'in kısa sürede hatırı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşan dizisi Uyanış Büyük Selçuklu, bu akşam 28. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme sahne oldu. Sevilen dizide bu akşamki bölüme Sultan Melikşah ile Başulu Hatun arasındaki sürpriz gelişmeler damga vurdu. Peki şimdiden merakla beklenen Uyanış Büyük Selçuklu 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Uyanış Büyük Selçuklu 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uyanış Büyük Selçuklu 28. son bölüm izle

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 28. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 29. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 28. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasan Sabbah ve Batıniler, Başulu’yu tuzağa düşürüp onu kaçırmışlar, öte yandan büyük bir kumpas kurup Şelemzar’ı ele geçirmeyi başarmışlardı. Diğer taraftan Sencer, Başulu’nun kaçırıldığını ve Livya’nın yaralanmasına sebep olan kişinin Efruz olduğunu ve Efruz’un Sabbah’a çalışan kıdemli bir Batıni olduğunu öğrenmişti. Başulu’yu Batınilerin kaçırdığını anlayan Sencer, Efruz’u yakalamak için Şelemzar Darüşşifası’na doğru yola koyulmuştu.

Başulu’nun Sabbah’ın elinde olduğunu öğrendiklerinde Şelemzar’ı alamayacaklarını anlayıp Sabbah’ın Başulu’yu serbest bırakmak için istediği Nizar’ın Hilati’ni getirmeyi kabul etmek zorunda kalmışlar ve Melikşah’ın huzuruna çıkıp bir bahaneyle Nizar’ın Hilati’ni istemişlerdi.

Melikşah, kısa bir süre sonra Sencerlerin gizli yürüttükleri bu harekâtı öğrenmiş ve Nizar’ın Hilati’ni vererek; Sencerlerden gizli olarak Sabbah’a bir tuzak kurmuş ve sırrın aşikâr olma vetiresini bu şekilde başlatmıştı.

Melikşah’ın kurduğu tuzağın neticesinde Sabbah hem hilatten hem de Başulu’dan olmuştu. Çünkü Melikşah, Başulu’yu Şelemzar’dan kaçırtmayı başarmıştı. Sencer, Nizamülmülk, Tapar ve Melikşah saraya dönmüşlerdi.

Başulu, Melikşah’ın karşısına gelmişti. Başulu mecbur kalıp yüzündeki peçeyi indirince uzun yıllar sonra ilk kez Başulu ve Melikşah, birbirlerinin yüzünü görmüşler ve sır açılmıştı! Yıllar önce bu sırrı tertipleyen ve Melikşah’ın tahta çıkmasını sağlayan Nizamülmülk, sultana yalan söylediği için nasıl bir hükümle karşılaşacaktır?


Melikşah, yanına kadar yükselip yine de kendisinden saklanan Sencer’i ve Melikşah’ın kendisini öldü bilmesine tahammül edip saklanmayı sürdüren Başulu’yu affedecek midir?

Öte yandan sırrın açılması çok hızlı bir şekilde tüm Selçuklu hanedanına yayılacaktır. Selçuklu Hanedanı üyeleri Başulu’nun yaşadığı ve Sencer’in gizli bir veliaht olarak ortaya çıkmasını nasıl karşılayacaktır?

Sırrı Melikşah’tan daha önce öğrenen ve sırrın açılmaması için Başulu’nun kurtarılmasına mani olmak isteyen ve başarılı olamayan Terken’in Başulu’ya karşı düşmanca tavrı eyleme dönüşecek midir?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 29.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Uyanış Büyük Selçuklu 29. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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