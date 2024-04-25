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        Haberler Yaşam Uyku apnesi nedir, ne demektir? Uyku apnesi ehliyet almaya engel mi? DMM AÇIKLADI

        Uyku apnesi nedir? Uyku apnesi ehliyet almaya engel mi?

        Dünyada yaygın görülen hastalıklardan uyku apnesi ve uykusuzluk (insomnia) kişinin hayatını olumsuz etkilerken uyku apnesi tanısı konan kişilerin ehliyet alamayacağına yönelik iddialar sosyal medyada dolaşıyor. İddiaların doğruluk payı araştırılırken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Peki Uyku apnesi nedir? Uyku apnesi ehliyet almaya engel mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 16:57 Güncelleme: 25.04.2024 - 16:57
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        Günümüzde çoğu kişi uyku apnesiyle mücadele ediyor. Konuyla ilgili olarak yer alan iddialar arasında uyku apnesi teşhisi koyulan kişilerin ehliyet alamayacağı vardı. Uyku apnesi tanısı konan kişiler ehliyet alabilir mi? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), uyku apnesi tanısı konan kişilerin ehliyet alamayacağı veya ehliyetlerini yenileyemeyeceğine ilişkin haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, ilgili yönetmelikte herhangi bir değişikliğin yapılmadığını açıkladı.

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        "UYKU APNESI" EHLİYET ALMAYA ENGEL Mİ? DDM'DEN AÇIKLAMA

        Uyku apnesi tanısı konan kişiler ehliyet alabilir mi? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), uyku apnesi tanısı konan kişilerin ehliyet alamayacağı veya ehliyetlerini yenileyemeyeceğine ilişkin haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, ilgili yönetmelikte herhangi bir değişikliğin yapılmadığını açıkladı.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Uyku apnesi tanısı konan kişiler ehliyet alamayacak veya ehliyetlerini yenileyemeyecek" haberleri üzerine, ilgili yönetmelikte güncel değişiklik yapılmadığını bildirdi.

        DMM'den yapılan açıklamada, sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair usul ve esasların, Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik kapsamında belirlendiği vurgulandı.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Yürürlükte olan yönetmeliğin 7. maddesi kapsamında, ağır derecede veya orta derecede uyku apnesi olanlar ile birlikte gündüz uyuklama hali tespit edilen kişilerin tedavi görmeden sürücü belgesi alamayacakları, ancak uyku apnesinin kontrol altına alındığı veya tedavi edildiği, doktor heyeti tarafından tespit edilen kişilere sürücü belgesi verilebileceği açıkça belirtilmiştir. Yönetmelikte güncel bir değişiklik söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yapılan paylaşımlara itibar etmeyiniz."

        UYKU APNESİ NEDİR?

        Uyku apnesi, uyurken nefesinizin durmasına neden olan bir durumdur. Uyku apnesi, solunumun tekrar tekrar durup başladığı potansiyel olarak ciddi bir uyku bozukluğudur.

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