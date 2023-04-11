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Uyku problemi yaşayanların felç geçirme riski daha yüksek olabilir

Bilim insanları, uyku sorunları yaşayanların felç geçirme olasılığının daha yüksek olabileceğini tespit etti

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AA
  • Uyku problemi yaşayanların felç geçirme riski daha yüksek olabilir

    Tıp dergisi "Neurology"de yayımlanan araştırmada, çeşitli değerlendirmeler üzerinden uyku sorunlarının felç riskiyle ilişkisine odaklanıldı.
  • Uyku problemi yaşayanların felç geçirme riski daha yüksek olabilir

    İnternet sitesi Mint'te yer alan habere göre, İrlanda'daki Galway Üniversitesinden bir grup bilim insanının yaptığı uluslararası çalışmada, felç geçirmiş 2 bin 243 kişi ile felç geçirmemiş 2 bin 253 kişi araştırmaya dahil edildi.
  • Uyku problemi yaşayanların felç geçirme riski daha yüksek olabilir

    Yaş ortalaması 62 olan katılımcılara uyku davranışları, kaç saat uyudukları, uyku kalitesi, uyuklama, horlama, burundan soluma ve uyku sırasında nefes alma üzerine sorular soruldu.
  • Uyku problemi yaşayanların felç geçirme riski daha yüksek olabilir

    Çok fazla veya çok az uyumak, uzun şekerlemeler yapmak, kalitesiz uyku, horlama, burnundan soluma ve uyku apnesinin uyku sorunları olarak belirlendiği araştırmada, bu semptomlardan beş veya daha fazlasına sahip olanların felç riskinin daha yüksek olduğu görüldü.
  • Uyku problemi yaşayanların felç geçirme riski daha yüksek olabilir

    ÇOK FAZLA VEYA ÇOK AZ UYUMAK RİSKİ ARTIRIYOR

    Araştırmada, çok fazla veya çok az uyuyan kişilerin felç geçirme olasılığı, ortalama süre uyuyan kişilere göre daha yüksek çıktı.
  • Uyku problemi yaşayanların felç geçirme riski daha yüksek olabilir

    Günlük 5 saatten az uyuyan kişilerin, ortalama 7 saat uyuyanlara nazaran felç geçirme ihtimalinin 3 kat daha fazla olduğu tespit edildi. 9 saatten fazla uyuyanların felç geçirme olasılığı ise 7 saat uyuyanlara göre 2 kattan fazla oldu.
  • Uyku problemi yaşayanların felç geçirme riski daha yüksek olabilir

    Bir saatten fazla şekerleme yapanların felç geçirme olasılığının, yapmayanlara göre yüzde 88 daha fazla olduğu görüldü. Uyku sırasında horlama, burundan soluma ve uyku apnesi gibi problemler de incelendi.
  • Uyku problemi yaşayanların felç geçirme riski daha yüksek olabilir

    Horlayan kişilerin felç geçirme olasılığının, horlamayanlara kıyasla yüzde 91 daha fazla olduğu görülürken, burundan soluyanların felç geçirme olasılığı, solumayanlara göre yaklaşık üç kat daha fazla çıktı.
  • Uyku problemi yaşayanların felç geçirme riski daha yüksek olabilir

    Uyku apnesi olan kişilerin ise felç geçirme olasılığının, olmayanlara nazaran yaklaşık üç kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.
  • Uyku problemi yaşayanların felç geçirme riski daha yüksek olabilir

    Araştırmada, uyku sorunlarının felce neden olduğu değil sadece ilişkisi olduğu belirtiliyor.

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