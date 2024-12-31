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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Uzlaştırmacıların 2025 asgari ücret tarifesi belirlendi - İş-Yaşam Haberleri

        Uzlaştırmacıların 2025 asgari ücret tarifesi belirlendi

        Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırmacıların, 2025'e ait asgari ücret tarifesi belli oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 18:13 Güncelleme: 31.12.2024 - 18:13
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        Adalet Bakanlığının "2025 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Buna göre, uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması halinde uzlaştırıcıya 874-1312 lira, uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 2 bin 631-3 bin 520 lira, 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 3 bin 520- 4 bin 394 lira, 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 4 bin 394-5 bin 276 lira, 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda ise 5 bin 276-6 bin 158 lira arasında ödeme yapılacak.

        Uzlaştırmacıya, uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde ise 2-3 kişinin taraf olması durumunda 1312-1749 lira, 4-6 kişinin taraf olması durumunda 1749-2 bin 193 lira, 7-9 kişinin taraf olması durumunda 2 bin 193-2 bin 631 lira, 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda ise 2 bin 631-3 bin 68 lira arasında ücret ödenecek.

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