Uzman Öğretmenlik Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
Uzman Öğretmenlik sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım Pazar günü gerçekleştiriliyor. Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için düzenlenen sınava katılan adaylar "Uzman Öğretmenlik Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama...
Uzman Öğretmenlik sınavı 19 Kasım Pazar günü tüm Türkiye'de düzenleniyor. Uzman ve başöğretmen unvanları için sınava giren adayların gözleri şimdiden Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sonuçlarına çevrildi. Peki, Uzman Öğretmenlik Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuya ilişkin detaylar haberimizin devamında...
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞLADI!
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde online (çevrim içi) sınav uygulaması olarak yapılacak. Sınav, Türkiye saati ile 10.00'da başlayacak ve 13.00'te sona erecek.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları ise 24 Kasım 2023'ten itibaren "http://www.meb.gov.tr", "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adreslerinden ilan edilecek.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NASIL YAPILIYOR?
Adaylar sınava https://onlinesinav.meb.gov.tr/ adresinden internet erişimi olan herhangi bir ortamda (engelli tedbiri talep eden adaylar hariç) giriş yapacak. Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacak. Sınav “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine “Sınavı Bitir” butonu olacak.
Adaylar, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen adaylar için 135 dakika sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacak.
Aday sınava başladıktan sonra teknik nedenlerle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sınav yarıda kalırsa, sınava tekrar başladığında kaldığı yerden kalan süreyi kullanabilecektir. Teknik nedenlerle sınavı yarıda kalanların 19 Kasım 2023 saat 23.59’a kadar sınava kaldıkları yerden devam edip sınavı bitirmeleri gerekmektedir.