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Uzmanların önerisi: Ege’nin mucizesi! Kalp hastalıklarını önlüyor, vücudu toksinlerden arındırıyor!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte koruk gündeme geldi. Hem leziz tadıyla hem de şifa deposu olmasıyla bilinen koruk, son zamanlarda uzmanlar tarafından öneriliyor. İşte faydaları saymakla bitmeyecek olan koruk hakkında bilinmesi gerekenler…

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  • Uzmanların önerisi: Ege’nin mucizesi! Kalp hastalıklarını önlüyor, vücudu toksinlerden arındırıyor!

    Halk arasında ham üzüm olarak bilinen koruk, olgunlaşmamış üzümlerin suyunun çıkarılmasıyla tüketilebilir. Doğanın getirdiği şifalardan olan koruk, sağlık açısından büyük önem arz etmektedir. Yemeklere tat verme amacıyla da kullanılabilen koruki Avrupa ve Anadolu’da oldukça yaygındır. İşte koruğun faydaları…
  • Uzmanların önerisi: Ege’nin mucizesi! Kalp hastalıklarını önlüyor, vücudu toksinlerden arındırıyor!

    KORUK FAYDALARI NEDİR?

    Koruğun bilinen faydaları şu şekildedir;

    Sindirim sistemini düzenler böylelikle kabızlık problemlerini ortadan kaldırır,

    Şişkinliğe iyi gelir, hazımsızlık sorununu çözer,

    Bağışıklık sistemini güçlendirir,

    Ödem atar ve vücudu toksinlerden arındırır,

    Bağırsak tembelliğini yok eder,

    Cildi parlatır,

    Göz ağrılarını geçirir,

    Göz dinlendirir,

    Antioksidandır,

    Kanser hücrelerinin yayılmasını engeller,

    Beyne giden amiplerle savaşır.
  • Uzmanların önerisi: Ege’nin mucizesi! Kalp hastalıklarını önlüyor, vücudu toksinlerden arındırıyor!

    KORUK ZARARLARI NEDİR?

    Uzmanların sıklıkla önerdiği koruk suyunun bilinen bir zararı veya yan etkisi bulunmamaktadır. Yine de fazla tüketim sonucu doğabilecek zararların hakkında bilinmesi gerekenler şu şekildedir; fazla şekerli koruk suyu şeker hastalarına önerilmez ve koruk suyunda fazla kalori vardır aşırı tüketimi kilo alımına sebebiyet verebilir.
  • Uzmanların önerisi: Ege’nin mucizesi! Kalp hastalıklarını önlüyor, vücudu toksinlerden arındırıyor!

    KORUK NASIL TÜKETİLİR?

    Yaz aylarında yapılan koruk suyunun içerisine buz ve limon ekleyerek ferahlatıcı bir içecek olarak tüketebilirsiniz. Koruğu salatalarınıza ilave edebilirsiniz. Yemeklerinizin içerisinde kullanabilirsiniz. Korukları direkt olarak baharatlayıp, terlettikten sonra tüketebilirsiniz. 
  • Uzmanların önerisi: Ege’nin mucizesi! Kalp hastalıklarını önlüyor, vücudu toksinlerden arındırıyor!

    KORUK BESİN DEĞERİ

    Miktar (g): 100

    Kalori (kcal): 66

    Yağ (g): 0.4

    Karbonhidrat (g): 17

    Protein (g): 0.6

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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