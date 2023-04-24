KORUK ZARARLARI NEDİR?

Uzmanların sıklıkla önerdiği koruk suyunun bilinen bir zararı veya yan etkisi bulunmamaktadır. Yine de fazla tüketim sonucu doğabilecek zararların hakkında bilinmesi gerekenler şu şekildedir; fazla şekerli koruk suyu şeker hastalarına önerilmez ve koruk suyunda fazla kalori vardır aşırı tüketimi kilo alımına sebebiyet verebilir.