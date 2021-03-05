Rıdvan Dilmen yorumculuğu bıraktı 0:00 / 0:00

Uzun süredir televizyon ekranlarında spor yorumculuğu yapan eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen artık bu işi yapmayacağını duyurdu.

Dilmen konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İFTİRALARI BAŞKALARI GİBİ KABUL ETMEM MÜMKÜN DEĞİLDİR"

"43 yıl önce lisanslı bir futbolcu olarak girdiğim Türk futbol ailesine, onurumla, şerefimle, namusumla hizmet ettiğim milli futbolcu - teknik direktör - futbol yorumcusu olarak yürüttüğüm süreci bugün itibariyle sonlandırıyorum. Vicdanen çok rahatım. Hiçbir şahıs, camia ve kurumla ilgili asla saygısızlığım olmadı.

"DİLMEN SOYADINI ONURUMLA TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Ancak son dönemde organize bir şekilde hedef gösterilerek bana ve aileme yaşatılan üzüntüyü, iftiraları başkaları gibi kabul etmem mümkün değildir! Şimdiye kadar olduğu gibi; rahmetli babamın ve annemin bana bıraktığı en anlamlı miras olan DİLMEN soyadını Rabbim izin verdiği sürece onurumla taşımaya devam edeceğim. Doğuş Gurubu Sayın Başkanı Ferit Şahenk Bey'e ve NTV ailesine teşekkür ederim. Tüm izleyicilerimize minnettarım.

"TETİKÇİ VE AZMETTİRİCİLERİ BELGELERLE TEK TEK İFŞA EDECEĞİM"

Yakın bir zamanda, bana ve aileme yapılan iftira dolu bu kampanyanın aktörlerini, asıl amaçlarının halkı kin ve nefretle kutuplaştırmak olduğunu, tetikçilerini ve azmettiricilerini bilgi ve belgelerle tek tek ifşa edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın."